​Şuşa’da temeli birlikte atacaklar​

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından, Ermeni işgalinden kurtarılan Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Şuşa kentinde inşa edilecek okul projesi için Azerbaycan'a giden üç kişilik ekip, döndü.

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Temasları 6 gün süren MHP heyeti Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve diğer yetkililerle görüştü. Ana teması Azerbaycan'da 'Özgürlük Çiçeği' olarak isimlendirilen Har-ı Bülbül'ün kullanıldığı, ismi ise Azerbaycan milli marşını besteleyen Üzeyir Hacıbeyli olacak, Osmanlı ve Selçuklu motiflerinin kullanıldığı projeyi çizen Yusuf Ziya Günaydın, Azerbaycan'daki görüşmeler ve proje hakkında bilgi verdi. Okulun yapılacağı alanın henüz netleşmediğini belirten Günaydın, kadastro çalışmalarının sürdüğünü, okulun yerinin bundan sonra belli olacağını söyledi.

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GARDAŞIMSIZ GİTMEM

Bakü-Şuşa arasında yol sorunu olduğunu ve yeni bir yol yapımının başlatıldığını kaydeden Günaydın, “Gördüğüm kadarıyla çok hızlı yürüyor ve bahar gelmeden bu yolun açılması planlanıyor. (Aliyev) Bize de 'Ben gardaşımsız gitmem Şuşa'ya, beraber gideceğiz' dedi. Sayın Devlet Beyin de gelmesini arzu etti ve orada temel de atılacağını söyledi. 'Ama ben oraya gardaşımsız gitmiyorum' dedi. Hazırlıklarını yaptıktan sonra yol açılışı ve ardından iki cumhurbaşkanımız ve Devlet Bey’in katılımıyla okulun temelinin atılması planlanıyor" dedi.