​Susurlukçu Ziya Bandırmalıoğlu öldürüldü

Kadıköy’deki silahlı çatışmada, Susurluk davası hükümlülerinden eski özel harekat polisi Ziya Bandırmalıoğlu ve emekli özel harekatçı Şahin Aslan hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Olay Kalamış’taki ünlü bir restoranın bahçesinde meydana geldi. Organize suç şebekesi üyesi 7 kişi ünlü restoranda yemek yerken, ortak tanıdıkları aracılığı ile Ziya Bandırmalıoğlu ve arkadaşı Şahin Aslan’ı da restorana davet etti.

ALKOL MASASINDA ÇATIŞMA

Ziya Bandırmalıoğlu ve Aslan geldikten sonra bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavganın büyümesi üzerine Ziya Bandırmalıoğlu ve Şahin Aslan restorandan çıktı. Arkalarından koşan şebeke üyeleri ikiliye ateş açtı.

Vücutlarına aldıkları kurşunlar nedeniyle ikisi de olay yerinde hayatını kaybetti. Bandırmalıoğlu ve Şahin’in silahından çıkan ateşle yaralanan şebeke üyesi 4 kişi kaldırıldıkları hastanede, 3 kişi ise Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

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Eski özel harekatçı Ziya Bandırmalıoğlu

Beraat kararı bozulmuştu

Eski özel harekatçı Ziya Bandırmalıoğlu’nun adı 1990’lı yıllardaki faili meçhul cinayetlere ilişkin JİTEM davasında gündeme gelmişti. Bandırmalıoğlu, Ankara JİTEM davasında Mehmet Ağar’ın da arasında bulunduğu eski Özel Harekat Daire Başkanı İbrahim Şahin, eski MİT’çi Korkut Eken ile Ayhan Çarkın’ın da aralarında olduğu Özel Harekatçılarla birlikte “Cürüm işlemek için oluşturulan silahlı teşekkülün faaliyeti kapsamında insan öldürmek” suçlarından yargılanıyordu. Yerel mahkemenin verdiği beraat kararı İstinaf Mahkemesi’nde bozulmuş, dosya Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülmeye başlanmıştı.

GÜNDEM Eski özel harekatçılar tutuklandı

GÜNDEM Özel harekat dalgası