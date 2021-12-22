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İSTANBUL

Susurlukçu Ziya Bandırmalıoğlu öldürüldü

Susurluk davası hükümlüsü eski Özel Harekatçı Ziya Bandırmalıoğlu ve yanındaki eski polis Şahin Aslan İstanbul Kalamış’taki bir restoran çıkışında öldürüldü. İkilinin davet edildikleri masada organize çete üyesi kişilerle tartıştığı ve silahlı çatışmaya girdikleri öğrenildi. Ziya Bandırmalıoğlu, 1990’lı yıllardaki faili meçhul cinayetlere ilişkin JİTEM davasında da yargılanmıştı.

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Şahin Şen Yeni Şafak
​Susurlukçu Ziya Bandırmalıoğlu öldürüldü
Ziya Bandırmalıoğlu

Kadıköy’deki silahlı çatışmada, Susurluk davası hükümlülerinden eski özel harekat polisi Ziya Bandırmalıoğlu ve emekli özel harekatçı Şahin Aslan hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Olay Kalamış’taki ünlü bir restoranın bahçesinde meydana geldi. Organize suç şebekesi üyesi 7 kişi ünlü restoranda yemek yerken, ortak tanıdıkları aracılığı ile Ziya Bandırmalıoğlu ve arkadaşı Şahin Aslan’ı da restorana davet etti.

ALKOL MASASINDA ÇATIŞMA

Ziya Bandırmalıoğlu ve Aslan geldikten sonra bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavganın büyümesi üzerine Ziya Bandırmalıoğlu ve Şahin Aslan restorandan çıktı. Arkalarından koşan şebeke üyeleri ikiliye ateş açtı.

Vücutlarına aldıkları kurşunlar nedeniyle ikisi de olay yerinde hayatını kaybetti. Bandırmalıoğlu ve Şahin’in silahından çıkan ateşle yaralanan şebeke üyesi 4 kişi kaldırıldıkları hastanede, 3 kişi ise Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Eski özel harekatçı Ziya Bandırmalıoğlu
Eski özel harekatçı Ziya Bandırmalıoğlu

Beraat kararı bozulmuştu

  • Eski özel harekatçı Ziya Bandırmalıoğlu’nun adı 1990’lı yıllardaki faili meçhul cinayetlere ilişkin JİTEM davasında gündeme gelmişti. Bandırmalıoğlu, Ankara JİTEM davasında Mehmet Ağar’ın da arasında bulunduğu eski Özel Harekat Daire Başkanı İbrahim Şahin, eski MİT’çi Korkut Eken ile Ayhan Çarkın’ın da aralarında olduğu Özel Harekatçılarla birlikte “Cürüm işlemek için oluşturulan silahlı teşekkülün faaliyeti kapsamında insan öldürmek” suçlarından yargılanıyordu. Yerel mahkemenin verdiği beraat kararı İstinaf Mahkemesi’nde bozulmuş, dosya Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülmeye başlanmıştı.

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