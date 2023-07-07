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Tabanvay: Metro arıza çıkardı yolcular yürüdü

İstanbul’da hemen her gün yaşanan toplu ulaşım sorunları, vatandaşı bezdirdi. Levent-Boğaziçi Üniversitesi Metro Hattı’ndaki arıza nedeniyle yolcular, araçtan inerek rayların üzerinden en yakın durağa yürüdü. Tünel içindeki yolcuların görüntüleri sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

Saliha Engin
04:00 . 7/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Metro arızalandı, vatandaş isyan etti.

Metro arızalandı, vatandaş isyan etti.

Toplu ulaşım uçuruma sürükleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı metro, metrobüs ve otobüsler arıza, kaza ve yanma haberleriyle gündemden düşmüyor. En son Levent-Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü Metro Hattı’nda teknik arıza nedeniyle seferler bir süre yapılamadı. Levent Metro İstasyonu’nda güvenlik şeridi çeken görevliler, yolcuları Taksim istikametindeki metro durağı ile İETT duraklarına yönlendirdi. Arızalanan metrodaki yolcular, raylara inip en yakın durağa yürümek zorunda kaldı. Tünel içinde raylarda yürüyen bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntüler, sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.


Metro İstanbul A.Ş. içler acısı halde

İBB’ye bağlı Metro İstanbul A.Ş. giderlerini karşılayamadığı için diğer iştiraklerden yardım almaya başladı. AK Parti İBB Meclis Üyesi Av. Muhammet Kaynar, 2019’a kadar kendi geliriyle giderlerini karşılayabilen Metro İstanbul A.Ş.’nin, yönetim CHP’ye geçtikten sonra içler acısı hale düştüğünü söyledi. Kaynar, “Metro İstanbul A.Ş. İBB’den 2023’ün ilk 6 ayında 97 milyon lira aldı, ikinci altı aylık dönem için de 125 milyon lira talep etti. Sübvanse edilmesi ve bilet fiyatının 4 kat artmasına rağmen şirket neden zarar ediyor?” diye sordu.


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