Tadilat yangını 29 can aldı

İstanbul Gayrettepe’de 16 katlı binanın gece kulübü olarak kullanılan girişinde yangın çıktı. Yıldız Posta Caddesi üzerinde yer alan Masquerade adlı gece kulübündeki yangında 29 kişi hayatını kaybetti.

TADİLAT YAPILIYORDU

Eğlence mekanında birkaç haftadır tadilat yapıldığı, mekanın sahnesinde yapılan işlem sırasında patlama meydana geldiği iddia edildi. İtfaiye kaynaklarından edinilen bilgiye göre; gece kulübünde, ses yalıtımı ve dekor tadilatı çalışmalarında kaynak işlemi yapıldığı sırada yaşanan tüp patlamasıyla elyaf malzemelerin tutuştuğu belirtildi. Patlamanın ardından tadilat malzemeleri ve duvar kaplamalarının alev aldığı öğrenildi. Olayın ardından 112’ye acil ihbar yapılırken, olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Gönenoğlu Sokak'taki 16 katlı binanın eksi 1 ve 2’nci katında bulunan gece kulübünde çıkan yangına ekipler süratle müdahale etti.

BAYRAMDA AÇILACAKTI

Ramazan ayı dolayısıyla kapalı olan kulübün Ramazan Bayramı’nda kapılarını açacağı, bu nedenle de büyük bir tadilat yapıldığı öğrenildi. Tadilat için aralarında gece kulübü çalışanlarının da olduğu çok sayıdaki insan yangın nedeniyle mahsur kaldı.

YANGIN ÇIKIŞI YOKTU

İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalarda yangından çıkarılanlar çevrede bulunan hastanelere sevk edildi. Yaralılardan 29’u hayatını kaybederken, 1 yaralının ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Olay yerinde bulunan vatandaşlar ve çevrede yaşayan insanlar gece kulübünün tek bir çıkışının olduğunu ve yangın çıkışının bulunmadığını ifade etti.

3 SAVCI SORUŞTURUYOR

İstanbul’un göbeğinde yaşanan facianın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatıldı. Soruşturmaya ilişkin 3 cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Olayda ihmali olduğu düşünülen ve aralarında işletme sahibi 3 kişi ile mesul müdür ve tadilattan sorumlu 1 kişinin olduğu 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İçişleri bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "İstanbul Beşiktaş Gayrettepe’de meydana gelen yangınla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Konuyla ilgili gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili işyerinin eksi ikinci katında yapılan tadilat nedeniyle çıktığı anlaşılan yangınla ilgili işyeri ortakları Şehzade Ş. ile Mehmet Memduh C., mesul müdür İsmet Ş. ile işletme müdürü Arda Arman P. ve işyeri muhasebecisi Salim A. ile tadilat ile ilgili metal işleri sorumlusu Kahraman E.'nin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

ERDOĞAN TELEFONLA BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan da yangınla ilgili İçişleri Bakanı Yerlikaya'yı telefonla arayarak bilgi aldı. İstanbul valisi Davut Gül, “Yangının çıkış sebebi belli değil. Binanın altında diskotek olarak kullanılan bir mekan. Tadilat yapılıyormuş. Tadilat dolayısıyla da çalışanlar hayatını kaybetti ve yaralandı. Yaralıların tedavileri, hastanelerimizde devam ediyor. Bu gece kulübünün 1987'de aldığı bir ruhsat var. 2018 yılında da ruhsat yenilenmiş" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yangınla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı telefonla arayarak bilgi aldı.

KAÇAK MÜDAHALE VAR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da, “Tadilat veya inşaat başvurusu yok. İki kat aşağıda olmasından dolayı görünmeyen alanda. Şikayet de yok. Kaçak bir müdahale yapılmış" bilgisini verdi.

12 saat önce paylaşmış

Mekan işletmecisi Sazi Şekergümüş, yangından 12 saat önce tadilat sırasında çektiği görüntüleri paylaşmıştı. Mekanda hummalı bir çalışma yürüten işçiler görüntülere yansırken, yangının çıkış sebebi olarak gösterilen sahne ve dev ekrandaki tadilat da yine görüntülerde yer aldı.

Binadan sürünerek çıktılar

Yangının çıktığı binanın yanındaki otoparktan aracını çıkarmak için giden Ümit Gültekin, “Otopark tamamen dumanlar altındaydı. Kurtarabildiğimiz araçları kurtardık, Yoğun duman etkisiyle öksürerek ve sürünerek çıkabildik otoparktan. Biz de mahsur kalacaktık ama çıkabildik" diye konuştu. İçeride tadilat olduğunu belirten Hikmet Baykuş ise, "Gece kulübünün gündüz hazırlıkları bu saatlerde başlıyordu. İçeride belli bir kısım çalışanlar ile tadilat için gelenlerin olduğunu duyduk. Çıkan bir yaralıdan duyduğumuza göre içerideki diğer arkadaşların da hepsinin öldüğünü söylüyor. Detaylı bir bilgi yok. Çalışma sırasında kaynaktan ya da hazırlık yaparken ocaktan gaz sızıntısından diyorlar ama o da net değil” diye konuştu.











