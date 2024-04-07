Tadilatta daha önce de yangın çıkmış

İstanbul Beşiktaş'taki gece kulübünde, tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişinin ölümüne neden olan korkunç olayla ilgili, 9 şüphelinin savcılıktaki ifadeleri gün yüzüne çıktı. Tadilatta çalışan ve hayatını kaybeden demir işçilerinin patronu olan Kahraman Erdem, normal şartlarda tadilat yapılacak alandaki tüm yanıcı ve tehlikeli malzemeleri söktükten sonra işe başlamaları gerektiğini belirterek, ancak tadilatı Ramazan Bayramı'na yetiştirmek için bu prosedürü izlemediklerini ifade etti.

YANICI MADDELER DIŞARI ÇIKARILMALIYDI

Kahraman Erdem savcılıktaki ifadesinde, “Mimari firmanın bu iş için atadığı kişiye, ses izolasyon malzemelerini sökülmesi gerektiğini söyledik. İzolasyon malzemelerini çalışanlar iş yerinin alt katında depoladı. fakat iş yerinden dışarı çıkarmadılar. Halbuki tüm yanıcı malzemelerin tadilat aşamasında çıkartılması gerekiyordu. Yaklaşık 17 gün sorunsuz çalıştık. İşin yetişmeyeceği düşüncesi oluşunca mobilyacılar ve ahşapçılar da işe başladı" diye konuştu. 5 gün birlikte çalıştıktan sonra alt katta işin bittiğini söyleyen Erdem, üst kattaki korkuluk işlerini daha sonra yapmak üzere toparlandık” dedi.

AHŞAPÇILARLA ÇALIŞMAK YANLIŞTI

Olayın yaşandığı gün kaynak ustası Ahmet Sever'in alt katta çalıştığını belirten Erdem, "Ahşap giydirmede oturmayan yerlere rötuş yapılacaktı. Birden işyerinin alt katında kral 4 dedikleri locada siyah duman ve alev gördüm. Burası Ahmet Sever'in kaynak yaptığı yere 2 metre kadar yakındı" ifadelerini kullandı.

FACİA GELİYORUM DEMİŞ

Tadilattaki tedbirsizlikleri sıralayan Erdem, ifadesinde tadilatın ilk günü de küçük çaplı bir yangın çıktığını anlattı. Erdem şunları söyledi: “İlk çalışmaya başladığımız gün kaynak makinasından sıçrayan kaynak çapakları orada bulunan izolasyon malzemesine sıçramıştı ve malzeme tutuşmuştu. Tutuşan malzeme A4 kağıdının yarısı kadar bir parçaydı. Ancak bu tahminimce önceki tadilatlardan kalma bu izolasyon malzemesinin içine tıkıştırılmış süngerimsi ince bir malzemeydi.”

İstanbul defalarca kül oldu

Beşiktaş'taki gece kulübünde meydana gelen ve 29 kişinin yaşamını yitirdiği elim hadise, İstanbul'da daha önce yaşanan büyük yangınları akıllara getirdi. Tarihinin eski dönemlerinden beri çeşitli yangınlarla karşı karşıya kalan kadim şehir, bu afet nedeniyle birçok kez viraneye döndü.

EN BÜYÜK YANGIN 1660'DA ÇIKTI

Çeşitli kaynaklardan derlenen bilgiye göre, kayıtlara geçen ilk İstanbul yangını 1510'da yaşandı. Kentin bir mahallesinde başlayıp Balat'a, oradan Bahçekapı'ya kadar uzanan yangında 800 dükkan kül oldu. 24 Temmuz 1660 tarihli Büyük İstanbul Yangını, bu zamana kadar şehrin gördüğü en büyük yangındı. Bir sandıkçı dükkanından başlayan yangın 49 saat sürdü. 2 bin 700 ila 4 bin civarında insan öldü, çok sayıda ev harap oldu, 120 saray ve konak, 40 hamam, 360 cami ve mescit, yüzden fazla mahzen, birçok medrese, tekke ve kilise yandı.







