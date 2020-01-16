Gündem Tahliyesine itiraz üzerine gözaltına alınan Metin İyidil tutuklandı
ANKARA

Tahliyesine itiraz üzerine gözaltına alınan Metin İyidil tutuklandı​ - Son dakika

Tahliyesine itiraz üzerine gözaltına alınan Metin İyidil tutuklandı

Tahliyesine itiraz üzerine gözaltına alınan eski Kara Kuvvetleri Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı korgeneral Metin İyidil tutuklandı.

Haber Merkezi AA
Eski korgeneral Metin İyidil gözaltına alınmıştı.
Eski korgeneral Metin İyidil gözaltına alınmıştı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yargılandığı davanın istinaf aşamasında beraatine ve tahliyesine karar verilen eski korgeneral Metin İyidil, tahliyesine yönelik itirazın kabul edilmesinin ardından tutuklandı.

Hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama kararı üzerine gözaltına alınan eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı İyidil, emniyetteki işlemlerinin tamamlanması ve sağlık kontrolünün ardından Ankara Bölge Adliye Mahkemesine getirildi.

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İyidil, burada Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21'inci Ceza Dairesi önüne çıkartıldı. İyidil, savunmasında, 44 yıldır devlete ve millete hizmet ettiğini belirterek, "Mankurt değilim. Darbe gecesi yaptığım tüm faaliyetler darbenin engellenmesine yöneliktir. Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin dikkatli şekilde incelenmesi halinde bunlar açıkça görülecektir. 20'nci Ceza Dairesinin kararında bunlar detaylı olarak anlatıldı. Darbeye karışmadığım tespit edildi" dedi.

Devlete ve millete hep bağlı kaldığını ifade eden İyidil, serbest bırakılmasını istedi.

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Beyanların ardından heyet, İyidil'in "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan tutuklanmasına karar verildiğini açıkladı.

Tutuklama kararının gerekçesinde "ilk derece mahkemesinin mahkumiyetine dayanak yapılan tanık anlatımları ve deliller, eylemlerin niteliği, hükmün henüz kesinleşmemesi, isnat edilen suçun gerektirdiği cezanın mahiyeti ve kaçma şüphesine" dikkat çekildi ve adli kontrolün yetersiz kalacağı ifade edildi.

İyidil, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından yargılandığı davada "ağırlaştırılmış müebbet hapse" mahkum edilmiş, istinaf başvurusunu değerlendiren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20'nci Ceza Dairesi, 14 Ocak'ta İyidil'in beraatine ve tahliyesine karar vermişti.

Tahliye kararına Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığınca yapılan itiraz, 21'inci Ceza Dairesince incelenmiş, isnat edilen suç ve kaçma şüphesi gözetilerek İyidil hakkında dün tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Karar üzerine İyidil, bu sabah gözaltına alınmıştı.

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