Taklalar atan araç hurdaya döndü: İki yaralı

IHA
Aracın hurdaya döndüğü kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Denizli’nin Çivril ilçesinde yağış sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkan transit aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle yol bir süre tek şeritten trafiğe açık kaldı.

Denizli-Uşak karayolunda yağış sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkan transit aracın takla atması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Denizli’nin Çivril ilçesi Denizli-Uşak karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücü R.E. yönetimindeki 20 AET 151 plakalı transit araç, yağış sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak taklalar attı. Kazada sürücü R.E. ile araçta yolcu olarak bulunan S.Ö. yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çivril Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle yol bir süreliğine tek şeritten trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Denizli
#Kaza
#Karayolu
