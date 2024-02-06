Taksici Oğuz Erge'yi acımasızca öldüren cani için istenen ceza belli oldu

İzmir’in Gaziemir ilçesinde Oğuz Erge’nin kullandığı ticari taksiye binen yüzü maskeli kişi yanlış adresleri dolaştırdıktan sonra taksiden ineceği esnada para veriyormuş gibi yaparak 3 el artarda ateş etti ve Erge’yi yaraladı. Araçtan hemen kaçmayan katil aracın içinde bir şeyler aramaya başladı ve bu anları da araç içindeki kamera kayda aldı.

Aracı terk eden katil yaralı Erge’ye “Bazı insanlara güvenmeyeceksin” dediği duyuldu ve ardından yaralı taksiciye tokat atıp olay yerinden kaçtı. Erge'nin "Bende arabayı daha yeni aldım. Şoför arkadaşı bıraktım, eve gidiyordum. Çalışmayacağım zaten araba arızalı. Sanayiye bırakacağım sabah arabayı. Soğuk hava alayım dedim. İnsanları yolda bırakmak olmaz. Sen o maskeyi takarsan kimse durmaz abi” derken saldırgan ise “Hastayım ondan takıyorum abi” diyor. Şoför Oğuz Erge'nin ise "Ben alırım niye almayacağım. İnsanı bu havada sokakta mı bırakalım dışarısı buz gibi" dediği duyuldu.