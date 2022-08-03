Taksiciler kural tanımıyor: 7 ayda 2 bin 647 araç trafikten men edildi

İstanbul’daki ticari taksi sorunu giderek büyüyor. Taksicilerin kısa mesafede yolcu almaması, sergiledikleri olumsuz tavırlar, yabancı turistlerden fazla ücret talep etmeleri, taksimetre açmamaları, müşteride turist ve yerli ayrımı ile hizmet kalitesine ilişkin şikayetler son günlerde gündemi sıklıkla meşgul ediyor. 1 Ocak 2022 ‘den bu yana, ticari taksilere toplamda 59 bin 652 trafik cezası ve toplamda 13 milyon lira para cezası uygulandı.

1 OCAK 2022’DEN İTİBAREN

17 bin 395 ticari taksinin bulunduğu İstanbul’da, İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 1 Ocak 2022’den bu yana yaptığı denetimlerde ticari taksilere ceza yağdı. 7 ayda ticari taksilere 83 bin 637 denetim yapıldı. 2 bin 647 ticari taksi trafikten men edildi.

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ALKOLLÜ ŞOFÖRLER

Sürücü Belgesi olmadan ticari taksi şoförlüğü yapan 63 sürücüye de 155 bin 799 lira para cezası kesildi. Emniyet şeridi ihlali yaparak ilerleyen 829 ticari taksiye, toplam 1 milyon 18 bin lira para cezası kesilirken, şerit değiştirme ve makas atarak ilerleyen 99 ticari taksiye ise 121 bin 572 lira para cezası verildi. Alkollü araç kullandığı belirlenen 36 ticari taksiye şoförüne 65 bin 628 lira para cezası kesilirken Sürücü Belgelerine de el konuldu. Hız sınırı ihlali yapan ve aşırı hız yapan 15 bin 370 ticari taksiye toplamda 4 milyon 826 bin lira para cezası kesildi. Yaya şeritlerini işgal eden ve yaya geçitlerinde yayalara geçiş önceliği tanımayan 362 ticari taksiye 176 bin 656 lira para cezası kesildi.

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Arşiv

13 milyon lira ceza kesildi

Seyir halindeyken emniyet kemeri takmayan 2 bin 519 ticari taksi sürücüsüne toplamda 332 bin 508 lira, cep telefonu kullanan bin 382 ticari taksi şoförüne, 398 bin lira, korsan taşımacılık yapan bin 108 ticari taksiye 1 milyon 360 bin lira para cezası uygulandı. Ticari taksilere toplamda 59 bin 652 trafik cezası ve toplamda 13 milyon lira para cezası uygulandı.

GÜNDEM İstanbullunun taksiyle imtihanı bitmiyor: Hava parası alıyorlar!