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İSTANBUL

Taksim'de Gezi Parkı provokasyonu: Göstericiler polise saldırdı

Gezi Parkı olaylarının dokuzuncu yıl dönümünde Taksim'de bir araya gelen grup, polis ekipleri ile arbede yaşadı. Polisin meydana yürümelerine izin vermemesine rağmen provokasyonlarını sürdüren bazı eylemciler gözaltına alındı.

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Haber Merkezi DHA Yeni Şafak
Taksimde Gezi Parkı provokasyonu: Göstericiler polise saldırdı
​Taksim'de Gezi Parkı provokasyonu

Taksim Dayanışması öncülüğünde, Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği'nin(TMMOB), İstiklal Caddesi İpek Sokak'taki binası önünde saat 19.00'da bir araya gelen sivil toplum kuruluşları üyeleri ve vatandaşlar Gezi Parkı olaylarının dokuzuncu yıldönümü nedeniyle eylem düzenledi.

Eylem nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, yürüyüşe izin vermedi. Polis ile eylemciler arasında zaman zaman arbede yaşandı.

MASA VE SANDALYELERİ SOKAĞA YIĞDILAR

Eylemciler arasından bir grup, çevredeki iş yerlerinden aldıkları masa ve sandalyeleri sokağa yığdı. Grup, polisin biber gazıyla müdahale etmesinin ardından ara sokaklara kaçtı.

Beyoğlu'nda izinsiz gösteri yapan grup polise saldırdı
OYNAT 00:51
Beyoğlu'nda izinsiz gösteri yapan grup polise saldırdı
Beyoğlu'nda izinsiz gösteri yapan ve kendilerini uyaran polis ekiplerine sopa, taş ve su şişeleriyle saldıran gruptan bazı kişiler gözaltına alındı.

Eylemcilerden bazılarının Sıraselviler Caddesi üzerinde tekrar toplanmasının ardından polis, grubun etrafını sararak gözaltına aldı.

Öte yandan, Taksim Meydanı'nda eylem öncesi yaşanan olayda da, TMMOB binası önüne yürümek isteyen bir grup ile polis arasında arbede yaşandığı, polisin çok sayıda kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.
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Taksimde Gezi Parkı provokasyonu: Göstericiler polise saldırdı

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