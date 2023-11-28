Tanju Özcan geri döndü

Tartışmalı şekilde temmuz ayında CHP’den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 4 ay sonra afla partiye geri döndü. CHP Parti Meclisi ve MYK dün Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Özcan’ın CHP’ye geri döndüğünü açıkladı. Yücel, “PM’nin bir prensip kararı vardı. 100. yıl nedeniyle af kararı aldık. Tanju Özcan’ın da bulunduğu 13 arkadaşımızın af talepleri görüşüldü. 13 arkadaşımızın PM kararı ile affedilmesine ve yeniden üyeliklerine karar verildi” dedi. Özcan’ın geri dönmesine MYK ve PM’de itirazlar olduğu öğrenildi. Özcan, ihracına Bolu’dan Ankara’ya yürüyerek ve CHP Genel Merkezi önünde otobüsten koltuk fırlatarak tepki göstermişti. Parti Sözcüsü Deniz Yücel, beklenen tüzük kurultayını 6-9 Eylül’de planladıkları, belediye başkanlığı adaylık süresinin de 5 Aralık’a uzatıldığı bilgisini verdi.