Gündem Tanju Özcan HDPliler tarafından tehdit edildiğini açıkladı Korkacağımı mı sanıyorsunuz Kandilin kiralıkları
POLİTİKA

Tanju Özcan HDP’liler tarafından tehdit edildiğini açıkladı: Korkacağımı mı sanıyorsunuz Kandil'in kiralıkları

Bolu Belediyesi’ndeki işçinin Selahattin Demirtaş’ın fotoğrafının paylaştığı için işten çıkarılmadığını söyleyen Başkan Tanju Özcan, HDP'liler tarafından tehdit edildiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından ateş püsküren Özcan, "'HDP’li bazı vekillerin provokasyonuyla çok sayıda haddini bilmez bölücünün tehdidine maruz kalıyorum. Eyy Kandil'in kiraliklari; Tanju Özcan’ın herhangi bir kuldan korkacağını mı sanıyorsunuz!!!

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Haber Merkezi Diğer
Tanju Özcan HDP’liler tarafından tehdit edildiğini açıkladı: Korkacağımı mı sanıyorsunuz Kandilin kiralıkları
Tanju Özcan

Bolu Belediyesi'nde çalışan temizlik işçisi Mahire Yentür'ün, HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafını paylaştığı iddiasıyla işten çıkarıldığı ileri sürüldü. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise “Kararın kesin ve geri dönülemez” olduğuna dair bir açıklama yaptı. Özcan'ın bu açıklaması sonrasında kimi HDP'li vekiller, Özcan'a tepki gösterdi.

“HEM BELEDİYELERİ ALIN, HEM DEMİRTAŞ'I SEVENLERİ İŞTEN ATIN”

O tepkilerin ilki, HDP 25. 26. dönem Mardin ve Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan’dan geldi. Aslan, “Mahire Yentür, Bolu Belediyesi temizlik emekçisi bir Kürt kadını. Demirtaş'ın fotoğrafını paylaştı diye işten atıldı. Başkan Tanju Özcan, ‘Kararımız kesin ve geri dönülemez’ dedi. Hem Selahattin Demirtaş sayesinde belediyeleri alın, hem Demirtaş'ı sevenleri işten atın şaşırmadık.” dedi.

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“İŞTEN ÇIKARTILMAKLA KALINMADI, SOSYAL DIŞLAMA DA YAŞADI”

Sonrasında HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, bir paylaşım yaptı. Gergerlioğlu, “Mahire Yentür, bir temizlik işçisi. Kürt vatandaş. Bolu Belediyesi'nden çıkarıldı. Suçu mu? Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafını paylaşmak!!! İşten çıkartılmakla kalınmadı, sosyal dışlama da yaşadı! Cevap vermek isteyene kulağımız açıktır.” ifadelerini kullandı.

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“SÜREKLİ SİYASET YAPTIĞI İÇİN İŞİNE SON VERİLDİ”

Tanju Özcan da, bu açıklamaların ardından Gergerlioğlu üzerinden tüm HDP’lilere resti çekti. Özcan, “Bana ırkçı, faşist diyenler şunu iyi bilsinler. Kürtler bu milletin asli unsurudur. Artık şunu hepiniz öğrenin; Kürtler sizin istediğiniz yöne çekebileceğiniz, sürekli ucuz siyasetinize alet edebileceğiniz bir grup değil, bu ülkenin asli unsurudur. Bana iftiralar atan ayrılıkçı, kimlik milliyetçileri, sözde milletvekilleri… Asla amacınıza ulaşamayacaksınız. Bahsi geçen personel Selahattin Demirtaş fotoğrafı paylaştığı için değil; hizmet kurumunda iş yerine sürekli siyaset yaptığı için işine son verildi…” dedi.

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‘TEHDİTLER ALIYORUM’

CHP'li Tanju Özcan, son olarak tehditler aldığını duyurdu. HDP Genel Merkezi resmi Twitter hesabını etiketleyen Özcan, “HDP'li bazı vekillerin provokasyonuyla çok sayıda haddini bilmez bölücünün tehdidine maruz kalıyorum. Eyy Kandilin kiralıkları; Tanju Özcan'ın herhangi bir kuldan korkacağını mı sanıyorsunuz!!!” diye yazdı.
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