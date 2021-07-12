​Tankları PÖH’e karşı kullanın!

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirdiği darbe girişiminde Balıkesir Bakım Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı’nda yaşananlara ilişkin “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” ve “Anayasa’yı ihlal” suçlarıyla hazırladığı iddianamenin detaylarına Yeni Şafak ulaştı. 9 Haziran 2021’de hazırlanan iddianamede, eğitim amaçlı sökülen kirpi ve kobra araçlarının darbeye girişimine katılacak konvoya katılması için toplatıldığı, darbecilerin Balıkesir’deki Özel Harekat polislerinden çekindiği ve polisleri etkisiz hale getirmek için plan yaptığı ve sözde sıkıyönetim direktif kağıdının arkasında Mustafa Barış Avıalan’ın telefon numarasının yazılı olduğunun belirtilmesi dikkat çekti.

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PERSONEL KIŞLAYA ÇAĞIRILDI

İddianamede yer alan ifadelere göre dönemin okul komutanı olan S.D.’nin soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Binbaşı O.B.’yi telefonla arayarak sökük vaziyette bulunan 2 askeri Land, 7 askeri kamyon, 1 Kirpi, 1 Kobra, 1 Top, 1 Leopard tankı, 1 M60 tankı ve 5 ZPT’nin toplatılması talimatını verdi. Araçların bakım kurulunda görevli öğretmenler tarafından toplanmasını isteyen okul komutanı S.D.’nin toplatılan araçların darbe girişimine katılmak üzere hazırlanan konvoya katılmalarını istediği de iddianamedeki ifadelere tek tek yansıdı.

PÖH BÜYÜK TEHLİKE

İddianamede FETÖ’cü askerlerin 15 Temmuz gecesi Balıkesir’de bulunan Özel Harekat polislerinden korktuğu da şüphelilerin ifadelerine yansıdı. 15 Temmuz gecesi yapılan ve Darbe davasından tutuklu bulunan dönemin Balıkesir Garnizon ve Okullar Komutanı Mehmet Akyürek’in de katıldığı toplantıda albay M.G.’nin “Komutanım şehir içerisinde polis çok güçlü, bilhassa Polis Özel Harekat büyük tehlike, bir durum olursa mevcut kuvvetler ile baş edemeyebiliriz, bu nedenle Edremit’teki Tank Taburu’na ihtiyaç duyulabilir” dediği iddianameye yansıdı.