Tapular Hak Sahiplerine Verildi

Batman Tapu Müdürlüğü’nde Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin ile Belediye Başkan Yardımcıları Muzaffer Özkan ve Ali Osman Bilgili, Batman Tapu Müdürü Aziz Şimşek, Belediye Birim Müdürleri, basın mensupları ve tapu hak sahiplerinin katılımıyla gerçekleşen tapu dağıtım töreninde, Vali Şahin, hazırlanan 890 tapudan temsilen 3’ünü hak sahiplerine teslim etti.

Çok uzun ve zahmetli bir sürecin sonunda meyveleri toplamanın sevincini yaşadıklarını ifade eden Vali Şahin: “15 yıla aşkın bir süredir eski Körük ve Tilmerç köyünün olduğu bölgede devam eden imar meseleleri bizim son bir buçuk yıldır yoğun çabamızla beraber nihayet sona erdi. Daha önce de bu bölgede imar çalışmaları yapılmaya çalışılmış ama başarılı olunamamıştı. Biz son derece adil ve eşitlikçi bir yaklaşımla vatandaşlarımızın büyük oranda memnuniyetini sağlayarak bu imar faaliyetini tamamladık. Yapmış olduğumuz bu imar çalışması neticesinde 1050 hektarlık bir alanda kısmen revizyon ve kısmen de yeni imar uyguladık. Bugün 588 hektarlık yeni imar alanının tapularını dağıtacağız. 890 adet tapu, Tapu Müdürlüğü’müzde hazır ve tapu sahiplerini bekliyor. Bugün burada 890 parseli temsilen 3 vatandaşımıza tapularını vereceğiz. Gerçekten mutlu bir gün. İnşallah darısı Güney ve Batı imarlarına olsun diyoruz. Orada da buradan daha büyük 1100 hektarlık çok büyük bir alanda ve onun üzerinde mahalleyi ilgilendiren imar çalışmamız da devam ediyor. Onu da tamamlayıp inşallah yine Tapu Müdürlüğü’müzde vatandaşlarımıza yeni tapularını vermek nasip olur.” Açıklamalarında bulundu.