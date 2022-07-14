​Tarıma ‘gençlik’ aşısı: Geleceğin çiftçileri hem sahada hem okulda olacak

Tarım ve hayvancılık sektörüne ‘gençlik’ aşısı geliyor. Tarım ve hayvancılığın değişen dünya koşullarına uygun şekillendirilmesi için bu alanda çağa ayak uydurabilecek nitelikli iş gücü yetiştirilecek. Tarım, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği ile laboratuvar alanlarında eğitim veren 123 okuldaki alan dersleri Tarım ve Orman Bakanlığı’nın eğiticileri tarafından verilecek. Böylece öğrenci ve öğretmenlerin yeterlilikleri artarak, tarım ve gıda sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücü artırılacak.

Vahit Kirişci

HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Konuya ilişkin Yeni Şafak’a konuşan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, her sektörde olduğu gibi tarım sektöründe de eğitimde iş birliğinin hayati önem taşıdığını vurguladı. Kirişci, bu iş birliğinin önemini “Giderek tükenen doğal kaynakların tarım faaliyetleri sırasında etkin, sürdürülebilir ve çevre dostu uygulamalar temelinde kullanılması, teknoloji ile geleneksel tarımın entegrasyonunun sağlanması, gıda güvenliği ve güvenilirliğinin hayatımıza girmiş olması gibi pek çok etken, tarım ve eğitim dünyasının iş birliğini gerekli ve önemli kılıyor” diye anlattı.

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BİR ÇOK AMACI VAR

Kirişci, eğitimde iş birliğinin amacı konusunda ise “Bu iş birliği ile bir taraftan ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda ihtiyaç duyduğu, küresel rekabette etkin rol alacak, dijital çağın gerektirdiği niteliklere sahip iş gücünün yetiştirilmesi, diğer taraftan da geçmişten bu yana korunan tarım ülkesi olma özelliğimizi, gelişen teknolojiler ile güçlendirerek üretimin çeşitlendirilmesi amaçlanıyor” dedi.

DOĞRU BİLGİYLE BULUŞMA

Tarım ve Orman Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın, bilginin en güçlü tarımsal girdi olduğu bilinciyle iş birliğini hayata geçirdiğini dile getiren Bakan Kirişci, “Bu iş birliği ile ülkemiz topraklarında eğitime entegre olmuş, doğru bilgiyle buluşan ve dünya ile rekabet edebilen gençlerin tarımda daha etkin ve verimli bir şekilde yer alması amaçlanıyor. Gelecek tarım sektöründe. ‘Tarımın geleceği gençlerde’ yaklaşımıyla ülke istikbali garanti altına alınmaya çalışılıyor” dedi.

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123 okul ve 9 bin 309 öğrenciyi kapsıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında, mesleki ve teknik eğitim kalitesinin değişen teknolojik gelişmeler ışığında artırılması amacıyla protokol imzalandı. Bu protokol tarım, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı ile laboratuvar hizmetleri alanlarında Milli Eğitim Bakanlığı uhdesindeki 123 okul, 9 bin 309 öğrenci ve 264 öğretmeni kapsıyor. Protokol ile tarım eğitimine gelen yenilikler şöyle:

Derslere tarım eğiticileri: Okul yöneticisi ve öğretmenler, teknik ve mesleki yönden her iki bakanlığın mevzuatı çerçevesinde belirlenecek. Alan derslerinde Tarım ve Orman Bakanlığı eğiticileri görev alacak.

Malzeme desteği: Alan öğretmenleri için ortaklaşa belirlenecek takvim ve programa göre, Tarım ve Orman Bakanlığının belirlediği atölye/laboratuvar, eğitim merkezleri, araştırma enstitüleri ve arazilerde iş başında eğitim düzenlenecek. Alana uygun tohum, gübre, fide, canlı hayvan gibi malzeme desteği ile donatım yapılacak.

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Farkındalık oluşturulacak: Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Dijital Tarım Kütüphanesi ve Tarım Orman Akademisi’ne erişim sağlanacak. Mesleki ve teknik eğitime yönelik etkinlikler ve farkındalık faaliyetleri düzenlenecek.

Başarılı olanlara burs: Alan öğrencilerine başarı bursu verilmesine yönelik çalışma ve girişimlerde bulunulacak.