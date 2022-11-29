Tarkan'ın akrabasının karıştığı kazada bir kişi öldü üç kişi yaralandı

Kaza saat 23.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu, Orhangazi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Bursa’dan İstanbul istikametine seyir halinde olan ve ünlü sanatçı Tarkan Tevetoğlu’nun akrabası olduğu öğrenilen Halis Tevetoğlu (44) yönetimindeki 34 EGY 179 plakalı otomobil, iddiaya göre önünde giderken kontrolden çıkınca savrulan Kahraman Kepenek yönetimindeki 34 TC 3120 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada Halis Tevetoğlu’nun yanı sıra aynı araçta bulunan Uğur Ruşen Doğan (40) ve Serdar Kara (33) ile diğer otomobilin sürücüsü Kahraman Kepenek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Orhangazi ve Gemlik Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

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HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Orhangazi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan ve durumu ağır olan Kahraman Kepenek, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların sağlık durumlarının ise iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAF 11 Olay Manavgat ilçe sanayiinde bu gece saatlerinde yaşandı. İddiaya göre yasadışı yollarla getirilen silahların satılacağı ihbarını alan Manavgat Emniyet Müdürlüğü KOM Büro Amirliği ekipleri, şüpheli otomobili takibe aldı ve Sanayi Sitesi içerisinde dur ihtarına bulundu. Ekiplerin dur ihtarına ateşle karşılık veren şüpheliler, polis aracının kullandıkları araca arkadan çarpması sonucu araçtan inerek kaçmak istedi. Çıkan çatışmada ismi henüz belirlenemeyen bir şüpheli, olay yerinde hayatını kaybederken KOM Büro’da görevli 2 polis memuru ayağından yaralandı. 3 şüpheli ise sağ ele geçirildi. Yaralanan polisler ambulans beklemeksizin ekip aracı ve sivil bir araçla hastaneye kaldırıldı. Çatışmada ölen ve ismi öğrenilemeyen şüpheli Olay Yeri İnceleme ekibinin incelemelerinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Manavgat Devlet Hastanesi ve özel bir hastanede ameliyata alınan polis memurlarının hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. 'Dur' ihtarına uymayıp polisle çatıştılar: Bir şüpheli öldü iki polis yaralandı Antalya Manavgat'ta KOM ekiplerinin takibe alıp ''Dur" ihtarında bulunduğu otomobildeki şüpheliler ateşle karşılık verince silahlı çatışma çıktı. Çatışmada şüphelilerden biri olay yerinde ölürken iki polis ayağından silahla yaralandı. BiP'te paylaş

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