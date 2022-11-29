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BURSA

Tarkan'ın akrabasının karıştığı kazada bir kişi öldü üç kişi yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu savrulan otomobile arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Kontrolden çıkan otomobilin sürücüsü Kahraman Kepenek’in (48) hayatını kaybettiği kazada ünlü sanatçı Tarkan'ın akrabası olduğu öğrenilen Halis Tevetoğlu ile birlikte 3 kişi yaralandı.

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Haber Merkezi DHA
Tarkanın akrabasının karıştığı kazada bir kişi öldü üç kişi yaralandı
Bursa'daki feci kazada bir kişi hayatını kaybetti

Kaza saat 23.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu, Orhangazi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Bursa’dan İstanbul istikametine seyir halinde olan ve ünlü sanatçı Tarkan Tevetoğlu’nun akrabası olduğu öğrenilen Halis Tevetoğlu (44) yönetimindeki 34 EGY 179 plakalı otomobil, iddiaya göre önünde giderken kontrolden çıkınca savrulan Kahraman Kepenek yönetimindeki 34 TC 3120 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada Halis Tevetoğlu’nun yanı sıra aynı araçta bulunan Uğur Ruşen Doğan (40) ve Serdar Kara (33) ile diğer otomobilin sürücüsü Kahraman Kepenek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Orhangazi ve Gemlik Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Orhangazi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan ve durumu ağır olan Kahraman Kepenek, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların sağlık durumlarının ise iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

'Dur' ihtarına uymayıp polisle çatıştılar: Bir şüpheli öldü iki polis yaralandı
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Olay Manavgat ilçe sanayiinde bu gece saatlerinde yaşandı.
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İddiaya göre yasadışı yollarla getirilen silahların satılacağı ihbarını alan Manavgat Emniyet Müdürlüğü KOM Büro Amirliği ekipleri, şüpheli otomobili takibe aldı ve Sanayi Sitesi içerisinde dur ihtarına bulundu.
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Ekiplerin dur ihtarına ateşle karşılık veren şüpheliler, polis aracının kullandıkları araca arkadan çarpması sonucu araçtan inerek kaçmak istedi.
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Çıkan çatışmada ismi henüz belirlenemeyen bir şüpheli, olay yerinde hayatını kaybederken KOM Büro’da görevli 2 polis memuru ayağından yaralandı.
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3 şüpheli ise sağ ele geçirildi. Yaralanan polisler ambulans beklemeksizin ekip aracı ve sivil bir araçla hastaneye kaldırıldı.
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Çatışmada ölen ve ismi öğrenilemeyen şüpheli Olay Yeri İnceleme ekibinin incelemelerinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Manavgat Devlet Hastanesi ve özel bir hastanede ameliyata alınan polis memurlarının hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
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'Dur' ihtarına uymayıp polisle çatıştılar: Bir şüpheli öldü iki polis yaralandı
Antalya Manavgat'ta KOM ekiplerinin takibe alıp ''Dur" ihtarında bulunduğu otomobildeki şüpheliler ateşle karşılık verince silahlı çatışma çıktı. Çatışmada şüphelilerden biri olay yerinde ölürken iki polis ayağından silahla yaralandı.

Eyüpsultan'da feci kaza: Yanan otomobildeki biri polis iki kişi hayatını kaybetti
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Kaza, saat 22.00 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi Selanik Bulvarında meydana geldi.
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İddiaya göre, Göktürk’ten Kemerburgaz istikametine giden 34 EJA 510 plakalı otomobilin sürücüsü henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
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Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce bariyerlere çarptı ardından da savrularak yol kenarındaki ağaçlık alana uçtu.
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Kaza sonrası yaklaşık 5 metrelik ağaçlık alana uçan otomobilde yangın çıktı.
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Çevredekiler, bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.
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Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan otomobile müdahale ederek söndürdü.
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Yangın sonrası sağlık ekipleri otomobilde bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
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Polis ekipleri yaptıkları incelemede, otomobilde hayatını kaybedenlerin polis memuru O.K. ve arkadaşı T.U. olduğunu belirledi.
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Ekipler, olay yerinde ve yanan otomobilde detaylı inceleme yaptı.
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Ayrıca hayatını kaybeden polis memuru O.K.’nın Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli ve evli olduğu öğrenildi.
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Polis ekiplerinin olay yeri incelemelerinin ardından hayatını kaybeden polis memuru O.K. ve arkadaşı T. U.’nun cansız bedenleri incelenmek üzere cenaze aracı ile Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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Eyüpsultan'da feci kaza: Yanan otomobildeki biri polis iki kişi hayatını kaybetti
Eyüpsultan''da seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptıktan sonra ağaçlık alana uçtu. Kaza sonucu alev alev yanan otomobildeki, 1'i polis 2 kişi feci şekilde hayatını kaybetti.


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