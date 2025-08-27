Tarlasına giderken devrilen traktörün altında kaldı: Hayatını kaybetti

Kaza, Antalya’nın Serik ilçesinde saat 10.00 sıralarında Kırbaş Mahallesi Hatıplar mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Çayaksu, 07 YAL 61 plakalı traktörüyle tarlasına gitmek üzere yola çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybeden Çayaksu’nun traktörü devrildi. Talihsiz sürücü, devrilen traktörün altında kaldı.