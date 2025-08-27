Tarlasına giderken devrilen traktörün altında kaldı: Hayatını kaybetti

Yeni Şafak
16:1327/08/2025, Çarşamba
IHA
Antalya’da meydana gelen trafik kazasında, tarlasına gitmek için yola çıkan 70 yaşındaki Mehmet Çayaksu, devrilen traktörünün altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, Antalya’nın Serik ilçesinde saat 10.00 sıralarında Kırbaş Mahallesi Hatıplar mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Çayaksu, 07 YAL 61 plakalı traktörüyle tarlasına gitmek üzere yola çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybeden Çayaksu’nun traktörü devrildi. Talihsiz sürücü, devrilen traktörün altında kaldı.


Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşların da yardımıyla aracın altından çıkarılan Çayaksu’nun, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi.


Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Mehmet Çayaksu’nun cenazesi Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.




