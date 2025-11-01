Yeni Şafak
Tarlaya yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü

Tarlaya yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü

14:411/11/2025, Cumartesi
Jandarma, kazaya ilişkin inceleme başlattı
Jandarma, kazaya ilişkin inceleme başlattı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde yol kenarındaki tarlaya yuvarlanan otomobilin sürücüsü Yasin Çetin (40), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Sarıgöl ilçesi Bağlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Yasin Çetin, 35 AE 5257 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki tarlaya uçtu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Çetin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.




#manisa
#sarıgöl
#kaza
