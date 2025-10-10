Tarsus'ta iki ahşap ev yangında küle döndü

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir iş yerinde çıktığı önü sürülen yangının sıçradığı iki ahşap ev, küle döndü.

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Şehitkerim Mahallesi'nde meydana geldi. SİT alanında bulunan bir iş yerinde çıkan yangın, kısa sürede yanında bulunan iki ahşap eve sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekiplere sevk edildi. İki ahşap evi de saran alevler, ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yabancı uyruklu kişilerin yaşadığı iki ev küle dönerken, yangın sırasında boş olduğu öğrenildi. İtfaiye erleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.