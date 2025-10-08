Yeni Şafak
Mersin'de minibüs devrildi: 6 tarım işçisi yaralandı

12:528/10/2025, Çarşamba
AA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Mersin'de sürücüsü öğrenilemeyen 33 BAA 541 plakalı tarım işçisi taşıyan minibüs, Esenpınar Mahallesi Alıca mevkisinde devrildi.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 6 işçi, ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.




#Erdemli
#Mersin
#kaza
