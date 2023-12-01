|
Gündem

Tartıştığı kişiyi gözünü kırpmadan öldürdü

Tunceli'de bir şahıs, tartıştığı kişiyi tüfekle vurdu. Yaralanan vatandaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Semih Bozkuş
00:57 - 1/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Tunceli’de silahlı kavga bir kişinin ölümüyle sonuçlandı.

Tunceli’de silahlı kavga bir kişinin ölümüyle sonuçlandı.

Tunceli'de silahlı kavga cinayetle sonuçlandı.

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre olay, Çakmaklı köyünde meydana geldi. Erdal G. (32) ile Çağdaş E. (34) arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Kavganın büyümesi ile Çağdaş E., tüfekle Erdal G.’ye ateş etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Erdal G., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Çağdaş E. gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.



#Tunceli
#Silahlı Kavga
#Cinayet
18 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2024 ALES sınavları ne zaman? ALES-1 başvurusu ne zaman başlayacak? Sorgulama ekranı...