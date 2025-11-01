Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara
Tartıştığı kişiyi tabancayla öldürdü: Çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı

Tartıştığı kişiyi tabancayla öldürdü: Çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı

23:371/11/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Husumetlisini öldüren şahıs tutuklandı. (Foto: Arşiv)
Husumetlisini öldüren şahıs tutuklandı. (Foto: Arşiv)

Ankara'da tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak öldüren şahıs, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Başkentte tartıştığı kişiyi tabancayla ateş ederek öldüren şüpheli tutuklandı.

Keçiören ilçesi Bağlum Caddesi'nde, Yakup P'yi tabancayla öldüren şüpheli Samet K, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, şüpheli Samet K'nin Yakup P'ye tabancayla ateş açarak vurduğu anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, ikilinin bir süre konuşması, ardından şüphelinin Yakup P'nin arkasından tabancayla ateş açması yer alıyor.

Olay

Keçiören'de dün öğle saatlerinde, iddiaya göre aralarında husumet bulunan Yakup P. ile Samet K. bilinmeyen bir nedenle tartışmış, Samet K'nin tabancayla ateş açarak vurduğu Yakup P, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.



#Bağlum Caddesi
#cinayet
#güvenlik kamerası
#Keçiören
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR 2025: Altın fiyatları bugün ne kadar? 1 Kasım 2025 Hafta sonu gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları