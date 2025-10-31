Yeni Şafak
Virajı alamayan tır devrildi

23:2531/10/2025, Cuma
IHA
Trafiğe kapanan Haymana-Polatlı yolu yetkiler tarafından temizlenerek tekrar trafiğe açıldı.
Ankara'da mangal kömürü yüklü tır, virajda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

Ankara’nın Haymana ilçesinde mangal kömürü yüklü tırın virajı alamayarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Olay, Haymana-Polatlı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.T. kontrolündeki 06 DKH 929 plakalı mangal kömürü yüklü tır, virajda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince tır sürücüsü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Haymana Devlet Hastanesine kaldırılan M.T’nin sağlık durumumun iyi olduğu öğrenildi. Yola dökülen mangal kömürleri nedeni ile trafiğe kapanan Haymana-Polatlı yolu yetkiler tarafından temizlenerek tekrar trafiğe açıldı.



#Ankara
#Haymana
#Tır
