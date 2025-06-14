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Tartıştığı kız arkadaşının babasını ve ağabeyini pompalı tüfekle vurdu

Tartıştığı kız arkadaşının babasını ve ağabeyini pompalı tüfekle vurdu

09:4414/06/2025, Saturday
DHA
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Ekipler olay yerinde inceleme yaptı.
Ekipler olay yerinde inceleme yaptı.

Karaman'da tartıştığı kız arkadaşının babasını ve ağabeyini pompalı tüfekle vuran Ali T. ile yanındaki Necati A. kaçtı. Yaralı baba-oğul hastaneye kaldırıldı.

Karaman'da Ali T., yanındaki arkadaşı Necati A. ile birlikte kız arkadaşının evinin önüne gitti. Ali T., burada kız arkadaşının babası Hüseyin Göktaş (54) ve ağabeyi Mehmet Ali Göktaş (32) ile tartışmaya başladı. Çıkan tartışmanın ardından Ali T., otomobilinden çıkardığı pompalı tüfek ile kız arkadaşının babasına ve ağabeyine ateş açıp kaçtı. Hüseyin Göktaş ve Mehmet Ali Göktaş kanlar içinde yere yığıldı.


hbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Yaralılardan Mehmet Ali Göktaş'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.




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