Tartıştığı kız arkadaşının babasını ve ağabeyini pompalı tüfekle vurdu

Karaman'da Ali T., yanındaki arkadaşı Necati A. ile birlikte kız arkadaşının evinin önüne gitti. Ali T., burada kız arkadaşının babası Hüseyin Göktaş (54) ve ağabeyi Mehmet Ali Göktaş (32) ile tartışmaya başladı. Çıkan tartışmanın ardından Ali T., otomobilinden çıkardığı pompalı tüfek ile kız arkadaşının babasına ve ağabeyine ateş açıp kaçtı. Hüseyin Göktaş ve Mehmet Ali Göktaş kanlar içinde yere yığıldı.