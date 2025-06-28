Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Erzurum
Taş ocağında yaşanan göçükte madende bulunan işçi o onları anlattı

Taş ocağında yaşanan göçükte madende bulunan işçi o onları anlattı

15:3628/06/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Göçük sırasında hayatını kaybeden 3 işçi ile birlikte ocağa giren Yasin Akyüz, yaşananları anlattı.
Göçük sırasında hayatını kaybeden 3 işçi ile birlikte ocağa giren Yasin Akyüz, yaşananları anlattı.

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Tutlu Mahallesi'nde faaliyet gösteren ve Oltu taşı çıkaran bir ocakta yaşanan göçükte 3 kişi hayatını kaybetti.

Göçük sırasında hayatını kaybeden 3 işçi ile birlikte ocağa giren Yasin Akyüz, yaşananları anlattı.

Akyüz, "Sabah 4 kişi taş ocağına gittik. Kahvaltıya gittik. Onlar içeriye girdiler. Hava da sıcaktı. Ben de içerisi 'serin' diye girdim. Çalışıyorlardı. Tehlikeli bir nokta gördüm uyardım. Sonra buraya direkt vuracağını söyledi. Ben bu sırada dışarı çıktım. Toprağı boşalttım. Tekrar ocağın önüne koydum. Baktım ipi çekmediler. Jeneratör boş çalışıyordu. O sırada ocağa girdim bağırdım, ses vermediler. Baktım katmanlar çökmüş. Çaresiz kaldım, çıkaramadım, kurtaramadım. Yukarı çıkıp komşulara bağırdım onlar geldiler. Toplandılar. İçeri girdiler taşları kırarak altından çıkardılar" dedi.

#Erzurum
#Oltu
#Tutlu Mahallesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
1700'lü yılların en kalabalık 10 devleti: Osmanlı kaçıncı sıradaydı?