Taş ocağında yaşanan göçükte madende bulunan işçi o onları anlattı

Akyüz, "Sabah 4 kişi taş ocağına gittik. Kahvaltıya gittik. Onlar içeriye girdiler. Hava da sıcaktı. Ben de içerisi 'serin' diye girdim. Çalışıyorlardı. Tehlikeli bir nokta gördüm uyardım. Sonra buraya direkt vuracağını söyledi. Ben bu sırada dışarı çıktım. Toprağı boşalttım. Tekrar ocağın önüne koydum. Baktım ipi çekmediler. Jeneratör boş çalışıyordu. O sırada ocağa girdim bağırdım, ses vermediler. Baktım katmanlar çökmüş. Çaresiz kaldım, çıkaramadım, kurtaramadım. Yukarı çıkıp komşulara bağırdım onlar geldiler. Toplandılar. İçeri girdiler taşları kırarak altından çıkardılar" dedi.