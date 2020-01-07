Gündem Taşkında yolda yolunu şaşırdı Suyla kaplı tarlaya saplanıp mahsur kaldı
ANTALYA

Antalya haberleri: Taşkında yolunu şaşıran otobüs şoförü tarlada mahsur kaldı!

Taşkında yolda yolunu şaşırdı: Suyla kaplı tarlaya saplanıp mahsur kaldı

Antalya’da iki gündür etkili olan yağışlar sebebiyle bir tur otobüsü şoförü, sular altında kalan yolda yönünü kaybetmesi sonucu suyla kaplı tarlaya saplanıp mahsur kaldı. Otobüs şoförü çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarılırken, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri de sevk edildi.

Haber Merkezi İHA
Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri de sevk edildi.
Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri de sevk edildi.

Antalya’da iki gündür etkili olan yağışlar hayat koşullarını olumsuz etkiledi. Antalya’nın Serik ilçesi Karadayı Mahallesi’nde tarlalar ve bazı yollar sular altında kaldı.

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GÜNDEM
Fırtına nedeniyle çatısına ağaç düşen 234 yıllık tarihi sebil zarar gördü

Bölgede yağış sebebiyle mahsur kalan sürücülere itfaiye ekipleri desek veriyor.

Vatandaşların yardımıyla kurtarıldı

Göle dönüşen mahallede Boğazkent istikametine ilerleyen bir tur otobüsü, şoförün yönünü kaybetmesi sonucu tarlaya gömüldü. Otobüs şoförü çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarılırken, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri de sevk edildi.

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EKONOMİ
Fırtına balık tezgahlarını vurdu: Fiyatlar uçtu seçenek azaldı

Otobüs şoförü çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Bölgede yağış sebebiyle mahsur kalan sürücülere itfaiye ekipleri desek veriyor. Otobüsün otelden turistleri almaya gittiği öğrenildi.

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