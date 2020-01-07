Taşkında yolda yolunu şaşırdı: Suyla kaplı tarlaya saplanıp mahsur kaldı

Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri de sevk edildi.

Antalya’da iki gündür etkili olan yağışlar hayat koşullarını olumsuz etkiledi. Antalya’nın Serik ilçesi Karadayı Mahallesi’nde tarlalar ve bazı yollar sular altında kaldı.

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Bölgede yağış sebebiyle mahsur kalan sürücülere itfaiye ekipleri desek veriyor.

Vatandaşların yardımıyla kurtarıldı

Göle dönüşen mahallede Boğazkent istikametine ilerleyen bir tur otobüsü, şoförün yönünü kaybetmesi sonucu tarlaya gömüldü. Otobüs şoförü çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarılırken, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri de sevk edildi.

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Otobüs şoförü çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Bölgede yağış sebebiyle mahsur kalan sürücülere itfaiye ekipleri desek veriyor. Otobüsün otelden turistleri almaya gittiği öğrenildi.