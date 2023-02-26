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Taviz koparma niyetinde: Altılı Masa'dan Akşener yorumu

6’lı Masa kurmayları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına ilişkin bir kez daha “Noter değiliz” diyen Akşener’in çıkışlarının bilinçli olduğu görüşünde. Kaynaklar, “Akşener, partisi üzerindeki etkisini bize karşı kullanarak taviz koparmak peşinde” dedi.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 . 26/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
6’lı Masa’nın 2 Mart zirvesi öncesinde İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’in “Masa noter görevi görmeyecek” restini diğer ortaklar, “Taviz koparmak peşinde” diye yorumladı.

6’lı Masa’nın 2 Mart zirvesi öncesinde İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’in “Masa noter görevi görmeyecek” restini diğer ortaklar, “Taviz koparmak peşinde” diye yorumladı.

6’lı Masa’nın 2 Mart zirvesi öncesinde İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’in “Masa noter görevi görmeyecek” restini diğer ortaklar, “Taviz koparmak peşinde” diye yorumladı.

Hâlâ adayını açıklamayan 6’lı Masa’da Akşener’in çıkışları tartışılıyor. 6’lı Masa kurmayları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına ilişkin bir kez daha “Noter değiliz” diyen Akşener’in çıkışlarının bilinçli olduğu görüşünde. Kaynaklar, “Akşener, partisi üzerindeki etkisini bize karşı kullanarak taviz koparmak peşinde” dedi.

CHP’YE GÜVENMİYOR

Kılıçdaroğlu’nun adaylığına destek veren Demokrat Parti’de ise Akşener’in son çıkışı çözülmeye çalışılıyor. Bu çerçevede kaynaklar “Kendisinin CHP Genel Merkezi’ne güvenemediğini biliyoruz. Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıkması ya da çıkıyormuş gibi davranmasının altında yatan neden bu” değerlendirmesinde bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu

Magazine vaktim yok

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu, “Benim dedikodulara, magazine vaktim yok. Türkiye bizi bekliyor” dedi. Kılıçdaroğlu’nun bu sözleri 6’lı Masa’da son dönemde yaşanan olaylara bir gönderme olarak yorumlandı.


#Meral Akşener
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Seçim
#Adaylık
#6'lı Masa
2 saat önce
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Taviz koparma niyetinde: Altılı Masa'dan Akşener yorumu
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