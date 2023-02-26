Taviz koparma niyetinde: Altılı Masa'dan Akşener yorumu

6’lı Masa’nın 2 Mart zirvesi öncesinde İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’in “Masa noter görevi görmeyecek” restini diğer ortaklar, “Taviz koparmak peşinde” diye yorumladı.
6’lı Masa’nın 2 Mart zirvesi öncesinde İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’in “Masa noter görevi görmeyecek” restini diğer ortaklar, “Taviz koparmak peşinde” diye yorumladı.
Hâlâ adayını açıklamayan 6’lı Masa’da Akşener’in çıkışları tartışılıyor. 6’lı Masa kurmayları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına ilişkin bir kez daha “Noter değiliz” diyen Akşener’in çıkışlarının bilinçli olduğu görüşünde. Kaynaklar, “Akşener, partisi üzerindeki etkisini bize karşı kullanarak taviz koparmak peşinde” dedi.
CHP’YE GÜVENMİYOR
Kılıçdaroğlu’nun adaylığına destek veren Demokrat Parti’de ise Akşener’in son çıkışı çözülmeye çalışılıyor. Bu çerçevede kaynaklar “Kendisinin CHP Genel Merkezi’ne güvenemediğini biliyoruz. Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıkması ya da çıkıyormuş gibi davranmasının altında yatan neden bu” değerlendirmesinde bulundu.
Magazine vaktim yok
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu, “Benim dedikodulara, magazine vaktim yok. Türkiye bizi bekliyor” dedi. Kılıçdaroğlu’nun bu sözleri 6’lı Masa’da son dönemde yaşanan olaylara bir gönderme olarak yorumlandı.