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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İsrail'e sert çıkış: Netanyahu ve çetesi hesap vermeli!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ev sahipliğinde düzenlenen Asya Parlamenter Asamblesi (APA) İcra Konseyi Toplantısı'nda konuşma yaptı. Kurtulmuş, "Batı, Gazze'deki katliamın karşısında kör olmayı tercih ediyor. Binyamin Netanyahu ve çetesi uluslararası ceza mahkemesinde hesap vermelidir" dedi.

Pınar Görgü
Pınar Görgü
12:11 - 27/11/2023 Monday
Güncelleme: 12:11 - 27/11/2023 Monday
Yeni Şafak
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) ev sahipliğinde düzenlenen Asya Parlamenter Asamblesi (APA) İcra Konseyi Toplantısı, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirildi.


Açılışa katılan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmasında "Batı, Gazze’deki katliamın karşısında kör olmayı tercih ediyor. Netanyahu ve çetesi uluslararası ceza mahkemesinde hesap vermelidir" dedi.


Kurtulmuş'un konuşmasından satır başları şöyle:

"Ne yazık ki Batılı ülkeler katliamı yapana katliam yapıyorsun diyemiyorlar. Katliama karşı sessiz kalıyorlar. Gazze’de yaşananları duymuyorlar, görmüyorlar. Zalimin arkasında durup, gücünü artırıyorlar. Soykırım boyutuna varan bir katliam. Batı, Gazze’deki katliamın karşısında kör olmayı tercih ediyor.


Ümidimiz ateşkesin kalıcı hale gelmesi. Bu zulüm yapanların yanına kar kalmayacaktır. Netanyahu ve çetesi uluslararası mahkemede hesap vermelidir. Dünya Filistin halkı ile dayanışma içinde olmalıdır. Uluslararası camia Gazze konusunda üzerine düşeni yapmalıdır.


29 Kasım bütün dünyada Filistin halkı ile dayanışma günüdür. Türkiye olarak Filistin halkı ile dayanışma içinde olduğumuzu dile getirmek istiyorum"




#TBMM
#Numan Kurtulmuş
#Batı
#İsrail
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