TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İsrail'e sert çıkış: Netanyahu ve çetesi hesap vermeli!

Hamas ve İsrail arasındaki dört günlük esir takası ve insani ara anlaşmasının son gününe girildi. Hamas 39, İsrail ise 117 esiri serbest bıraktı. Anlaşma kapsamında bugün en az 10 İsrailli esirin daha serbest bırakılması bekleniyor. Anlaşmanın günde 10 esire karşılık uzatılması ihtimali bulunuyor. Hamas akşam saatlerinde daha fazla esirin serbest bırakılması için İsrail ile çatışmalara verilen insani arayı uzatmaya çalıştıklarını açıklamıştı. Hamas'ın mesajına İsrail Başbakanı Netanyahu'dan ilk yanıt geldi. İşte 4 günlük insani aranın son gününde bölgeden gelen son dakika gelişmeleri...