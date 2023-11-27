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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit askerler için taziye mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Necdet Çalış, Piyade Sözleşmeli Er Emrah Gündüz, Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Kızıltaş'ın ailesine taziye dileklerini iletti.

Seda Ekinci
Seda Ekinci
09:30 - 27/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
TBMM Başanı Numan Kurtulmuş

TBMM Başanı Numan Kurtulmuş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Necdet Çalış, Piyade Sözleşmeli Er Emrah Gündüz, Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Kızıltaş'ın ailesine taziye dileklerini iletti.


Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiklerimiz Necdet Çalış, Emrah Gündüz ve Fevzi Kızıltaş'a Cenab-ı Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.




#Numan Kurtulmuş
#TBMM
#şehit
#taziye
29 dakika önce
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