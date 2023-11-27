TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit askerler için taziye mesajı

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiklerimiz Necdet Çalış, Emrah Gündüz ve Fevzi Kızıltaş'a Cenab-ı Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.