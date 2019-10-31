TBMM Başkanı Şentop: TBMM tavrını çok güçlü şekilde ortaya koydu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "ABD Temsilciler Meclisinin almış olduğu kararın çok bir ehemmiyeti yok. Hukuki olarak zaten herhangi bir sonucu, neticesi de yok ama Türkiye-ABD ilişkilerine zarar verecek bir hamle olduğunu ifade etmek isterim" dedi.
Şentop: "Parlamentomuzda dün alınan karar da ABD'nin tarihine ilişkin bir karar değildi. Eğer ABD'nin kısa ama kirli ve kanlı tarihini biz parlamento olarak konu edinsek herhalde parlamentomuzun uzun zaman başka bir faaliyet yapmadan Amerikan tarihindeki olaylarla ilgili kararlar alması lazım"ifadelerini kullandı.