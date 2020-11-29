TBMM Başkanı Şentop: Kudüs 20'nci yüzyılın en önemli meselesidir



Parlamenterler Arası Kudüs Platformu'na ait yeni binasının açılışı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop‘un katılımıyla gerçekleşti. Bahçelievler'deki binanın açılış törenine eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu Başkanı Hamid Bin Abdullah Al-Ahmar, Filistin Büyükelçisi Faed Mustafa, AK Parti Milletvekili Hasan Turan, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır katıldı. Açılışa yabancı basının da ilgisi büyük oldu. Yapılan konuşmaların ardından kesilen kurdele ile merkezin açılışı gerçekleştirildi.

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"Bağımsız bir Filistin devleti kuruluncaya kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz”



Törene yazılı bir mesaj yollayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni hizmet binasının hayırlara vesile olmasını dileyerek Filistin halkını gönülden selamladığını iletti. Erdoğan mesajında “Parlamenterler Arası Kudüs Platformu, yaptığı çalışmalar ve konferanslarla Filistinli kardeşlerimizin haklı davalarda sesi ve nefesi oluyor. İcra ettiğiniz programların son derece önemli olduğuna inanıyorum. Kudüs’ü savunmak insanlığı savunmaktır, hakkaniyeti, adaleti savunmaktır. Kudüs davasına Türkiye olarak tüm platformlarda sahip çıkıyor, var gücümüzle çalışıyoruz. BM kararları ve Arap barış girişi temelinde 1967 sınırında bağımsız bir Filistin devleti kuruluncaya kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

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“Kudüs meselesi hukuka inanan bütün insanların davasıdır"

TBMM Başkanı Şentop Parlamenter Arası Kudüs Platformu yeni merkezinin açılışında yaptığı konuşmada “

Parlamenterler Arası Kudüs Platformu bu bakımdan 73 ülkeden parlamenterin bulunduğu bin 500’ün üzerinde parlamenterin içinde yer aldığı ve dünyanın her tarafından parlamenterlerin birlikte mücadele ettiği bir platform” dedi.

TBMM Meclisi Başkanı Şentop, “Kudüs İsrail için önemli merkezdir ama nihai hedef değildir. İsrail’in daha doğrusu siyonizmin asıl meselesi Nil’den Fırat’a kadar büyük İsrail’i gerçekleştirmektir. Bu sadece buradaki ülkeleri ilgilendiren bir konu değil Ortadoğu’nun bütününü Ortadoğu’yla beraber dünya barışı da tehdit eden bir meseledir. İsrail’in bu hedeflerine bakmadan meseleye bakarsak önümüzdeki dünya için büyük riski görmezden geliriz. Bu zalim içtihatın durdurulması gerekir. Esasen Kudüs meselesi Filistin meselesi, 20’nci Yüzyılın en önemli meselesi, kilit meseledir. Şüphesiz Kudüs bizim için çok önemli meseledir, davadır ama aynı zamanda Kudüs 20’nci yüzyılın zalim düzeninin anahtar kelimesidir. Bu düzenin değişmesi için yürüttüğümüz çalışmanın da bir ölçüsüdür” diye konuştu."

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"Mazlum milletlerin güçleneceği bir mevsimin içindeyiz"

“Gerek İslam dünyası bakımında gerekse mazlum milletler bakımından 20’nci yüzyılın mevsimi bitmiştir” diyen TBMM Başkanı Şentop, şöyle devam etti: “21’inci yüzyılda başta Müslümanlar olmak üzere mazlum milletlerin güçleneceği haklarını alacağı bir mevsimin içerisindeyiz. Başta Kudüs olmak üzere bizim mücadelesini yürüttüğümüz büyük davaların sonuç vereceği başta İslam dünyası olmak üzere mazlum ülkelerin güçleneceği, karar düzeni olacağını göreceğiz inşallah. Cumhurbaşkanımız ilk defa Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda ‘Dünya 5’ten büyüktür’ sözünü söylediği zaman çoğu insan bunun hayal olduğunu gerçekleşmesi mümkün olmayan bir ideal olduğunu düşündü. İlk defa bir devlet başkanı 'bu düzen değişmelidir' dedi. Her yıl bunu dile getirdi. BM birkaç yıl önce yeninden yapılanma çalışması başlattı. Arzu edilen bir değişme değil elbette fakat Cumhurbaşkanımızın dile getirdiği uluslararası hukuki ve siyasi düzen değişmelidir sözü BM’nin kendisi dahil olmak üzere tüm dünyada kabul gören önemli bir mesele haline geldi. 2’nci bir mesele de dünyadaki ekonomik düzendir. Bu konu ile ilgili olarak ABD’de parayla hisse senetleriyle alakalı olarak stratejik bazı toplantıların Pentagon tarafından yapıldığını bazı savaş oyunlarının gerçekleştirildiğini biliyoruz.

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