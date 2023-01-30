TBMM Başkanı Şentop’tan Cezayir’de ikili görüşmeler

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cezayir'de düzenlenen "İslam Dünyası ve Modernleşme ile Kalkınmanın Sınamaları" başlıklı konferansta, İsveç, Hollanda ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e düzenlenen saldırılar hakkında, "Bu aşağılık kişilerin aşağılık eylemleri ve söz konusu ülke makamlarının tutumları İslam düşmanlığının, ırkçı ve aşırıcı akımların Avrupa'da ulaştığı kaygı verici seviyenin göstergesidir. Bu insan müsveddelerini bir kez daha lanetliyorum." diyerek tepki gösterdi. Ayrıca İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Genel Kurulu'nda bu konuda tepki gösteren tek ülke Türkiye oldu.