Gündem TBMM Karma Komisyon DBPli Salihe Aydeniz için toplandı
POLİTİKA

TBMM Karma Komisyon DBP'li Salihe Aydeniz için toplandı

Adalet-Anayasa Karma Komisyonu, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz’in dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik hazırlık komisyonu raporunu görüşmek üzere toplandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
TBMM Karma Komisyon DBPli Salihe Aydeniz için toplandı
Polise yumruk atmıştı: TBMM Karma Komisyon DBP'li Salihe Aydeniz için toplandı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde düzenlenen eylemde, polis memuruna yumruk atan DBP'li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili Hazırlık Komisyonu, çalışmasını tamamlamıştı.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya başkanlığındaki komisyon, Aydeniz'in dokunulmazlığın kaldırılması yönünde rapor hazırlamış ve söz konusu rapor TBMM Adalet-Anayasa Karma Komisyonu'na sunulmuştu. Karma Komisyon, AK Parti Konya Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı. Karma Komisyon'da Salihe Aydeniz'in savunmasını, HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, Batman Milletvekilleri Ayşe Acar Başaran, Mehmet Rüştü Tiryaki, Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir, Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oluç ve İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm yapacak.

HDP’li Aydeniz için geri sayım
GÜNDEM
HDP’li Aydeniz için geri sayım

5 AYRI DOSYA GÖRÜŞÜLECEK

  • Komisyonda Aydeniz hakkında 'görevi yaptırmamak için direnme', 'kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme, bunların hareketlerine zincirleme bir şekilde katılma', 'zincirleme bir şekilde terör örgütü propagandası yapma', 'kamu görevlisine görevinden dolayı zincirleme bir şekilde alenen hakaret', 'görevi yaptırmamak için zincirleme bir şekilde direnme', 'kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme, bunların hareketlerine katılma', 'toplantı ve gösteri yürüyüşünde görevlendirilenlerin görevlerini yapmalarına engel olma', 'kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılarak ihtara ve zor kullanmaya rağmen dağılmamakta ısrar etme', 'birden fazla kişi ile birlikte görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından düzenlenen 5 yasama dokunulmazlığı dosyası görüşülecek.

DBP'li Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması yönündeki rapor Karma Komisyona sunuldu
GÜNDEM
DBP'li Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması yönündeki rapor Karma Komisyona sunuldu
Maaş gibi burs

Maaş gibi burs

Üniversitede bu bölümleri seçen adaylara verilecek.
Gökbey silahlanıyor

Gökbey silahlanıyor

Bu yıl sonu Jandarma'ya teslim edilecek.
Sınır köyde önlemler arttı

​Yunanistan'daki yangın Türkiye'den görülüyor.

Trump'ın damadı kitabında tek tek anlattı.
Ata sporlarında renkli buluşma

Ata sporlarında renkli buluşma

​Türk dünyası Bursa'da bir araya geldi.

Çöp evde bitkin halde bulunan çocuğun annesinden yeni açıklama.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.