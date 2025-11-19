TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda tartışma: ’Kürt illeri’ diye bir şey yok

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş Başkanlığı’nda toplandı. Görüşmede söz alan DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş, "Bugün Türkiye’de, ‘Kürt illerinde’ uçak seferleri azalmakta" ifadelerini kullanmasının ardından komisyonda tartışma meydana geldi. Milletvekili Sarıtaş'ın sözlerine ithafen Komisyon Başkanı Muş, "Anayasa’da böyle bir ’Kürt illeri’ ifadesi diye bir şey yok." ifadelerini kullandı.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuşan DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş’ın ‘Kürt illeri’ sözlerine İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta tepki gösterdi.
AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş Başkanlığı’nda toplandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun 2026 bütçelerinin görüşülmeye devam ediyor.
Komisyon görüşmeleri, tartışmanın ardından milletvekillerinin konuşmasıyla devam etti.