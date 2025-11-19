TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda tartışma: ’Kürt illeri’ diye bir şey yok

"Siz ifadelerinizin içerisinde ‘Kürt illeri’ diye bir ifade kullandınız ve ısrarla kullanıyorsunuz, öyle ‘Kürt illeri’ diye bir il yok bizde, 81 il var. Anayasa’nın 123’üncü, 126’ncı maddeleri var, idarenin bütünlüğü ve kamu tüzel kişiliği... Anayasa’da böyle bir ’Kürt illeri’ ifadesi diye bir şey yok. Merkezi idare de kanunla belirlenir, kanunlarda da yok. Ayrıca, Anayasa’nın 3’üncü maddesinde devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olduğu ifade edilir. Dolayısıyla, söylemleriniz bu saydığım 3 Anayasa maddesine aykırıdır"