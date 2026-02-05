TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu Başkanı Durgut UNICEF Türkiye Temsilcisi Marchi ile görüştü

UNICEF'in birikimlerine değer verdiklerini ve daha önce de farklı başlıklardaki konularda diğer uluslararası kuruluşlarla birlikte çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Durgut, "Komisyonumuzda UNICEF heyetini de dinlemeyi planlıyoruz." dedi.

UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi ise fikir paylaşımında bulunmayı iyi bir fırsat olarak değerlendiklerini, suça yönlendirilen çocuklarla ilgili önleyici faaliyetlere değer verdiklerini, çocuklarla ilgili bir komisyonun kurulmasının çocukların yüksek faydası açısından olumlu bir adım olduğunu kaydetti.