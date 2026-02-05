Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu Başkanı Durgut UNICEF Türkiye Temsilcisi Marchi ile görüştü

TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu Başkanı Durgut UNICEF Türkiye Temsilcisi Marchi ile görüştü

17:055/02/2026, Perşembe
AA
Sonraki haber
TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi ile Meclis çatısı altında bir araya geldi.
TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi ile Meclis çatısı altında bir araya geldi.

TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi ile görüştü.

Durgut, Meclis'te gerçekleşen görüşmede, UNICEF gibi uluslararası kuruluşlarla çalışmanın önemini vurguladı.

UNICEF'in birikimlerine değer verdiklerini ve daha önce de farklı başlıklardaki konularda diğer uluslararası kuruluşlarla birlikte çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Durgut, "Komisyonumuzda UNICEF heyetini de dinlemeyi planlıyoruz." dedi.

Durgut, UNICEF'in tecrübelerini paylaşmasını önemli bulduklarını belirtti.

UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi ise fikir paylaşımında bulunmayı iyi bir fırsat olarak değerlendiklerini, suça yönlendirilen çocuklarla ilgili önleyici faaliyetlere değer verdiklerini, çocuklarla ilgili bir komisyonun kurulmasının çocukların yüksek faydası açısından olumlu bir adım olduğunu kaydetti.



#AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut
#UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi
#Suça Sürüklenen Çocuklar
#TBMM
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Osmaniye kura çekimi ne zaman hangi gün yapılacak? Osmaniye 2 bin 990 konut TOKİ kura çekiliş listesi açıklandı