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TBMM'de bayram öncesi gündem yoğun: İşte masadaki konular

Türkiye Büyük Millet Meclisi Bayram tatili öncesi yoğun bir haftaya hazırlanıyor. Peki bu hafta TBMM'de neler görüşülecek? Öğretmenlik Meslek kanununun ve 9. yargı paketi tekliflerinin Meclis'e sunulması bekleniyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda değişiklik öngören teklifin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda devam edecek.

08:03 - 10/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu değişiklik teklifi görüşmeleri yeni haftada devam edecek.


TSK personel kanunu değişiyor

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda değişiklik öngören teklifin birinci bölümünde yer alan ilk 30 madde kabul edildi.

Kabul edilen maddelere göre askeri personelin ilişik kesmeyle sonuçlanan disiplin cezalarına denetim yolu açılacak.

TSK personelinin kimlik ve görevlerinin sosyal medya uygulamaları başta olmak üzere tüm kitle iletişim araçlarında izinsiz yayınlanması yasaklanacak. Operasyonlar nedeniyle astsubaylık geçiş sınavlarına katılamayan uzman erbaşlara ilave sınav hakkı verilecek.

Düzenlemenin yeni haftada tamamlanması bekleniyor.


Öğretmene şiddete ceza yağacak

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifi de bu hafta Meclis Başkanlığı'na sunulacak.

Tüm eğitim çalışanlarına yönelik tehdit, hakaret, direnme ve saldırı gibi suçlarda cezalar yüzde 50 oranında artacak. Şiddet olaylarında hapis cezası ertelenemeyecek,, doğrudan tutuklama sebebi sayılarak tutuksuz yargılama yolu kapatılacak.

Teklif ile Milli Eğitim Akademisi kurulacak, öğretmen adayları atamalarından önce burada eğitim alacak.


9. Yargı Paketi TBMM'ye geliyor

9'uncu Yargı Paketi'nin de bu hafta Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

Teklifte cezasızlık algısının ortadan kaldırılmasına yönelik düzenlemeler yer alacak. Casusluk faaliyetleri ile etkin mücadele içinTürk Ceza Kanunu'na yeni madde eklenecek.


Başıboş köpekler için düzenleme

Başıboş sokak köpekleri sorununun çözümü için de AK Parti grubunda çalışmalar devam edecek. Kurban Bayramı öncesi siyasi parti genel başkanları da mesajlarını grup toplantılarından verecek.



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