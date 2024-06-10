TBMM'de bayram öncesi gündem yoğun: İşte masadaki konular

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatil için son oturum tarihi belirlendi. TBMM Genel Kurulu fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam ediyor. Mecliste ele alnınan konuları yakından takip eden pek çok vatandaş da bu konuya dair net tarih bilgisini öğrenmek istiyor. Peki, Meclis ne zaman tatile girecek, hangi tarihte kapanacak? İşte 2024 TBMM'nin tatile gireceği tarih...