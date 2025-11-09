TBMM'de bu hafta 4 bakanlığın bütçesi görüşülecek

TBMM'de bu hafta Genel Kurul ve komisyon çalışmaları salı günü başlayacak. Genel Kurul, turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren, ‘Vakıflar Kanunu’ ile ‘Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edecek. Teklife göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen illerdeki seyahat acentelerinden bu yıl Seyahat Acentaları Birliği yıllık aidatı alınmayacak, bunların önceki dönemlere ait yıllık aidat borçları silinmiş sayılacak. İşletmeciler, marinalar, liman ve kıyı tesisi ile gemi veya deniz turizmi araçlarında kalanların da kimlik bilgileri ile giriş ve ayrılış kayıtlarını tutmak zorunda olacak. Belgesiz konaklama işletmelerinin elektronik ortamda tanıtım, pazarlama ve satışının yapılması amacıyla ilan veren konaklama işletmesine her bir ilan için 25 bin lira idari para cezası uygulanacak. Çanakkale'de deniz savaşlarındaki batıkların bulunduğu alan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı sınırları içerisine alınacak. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nın sınırları, arkeolojik, coğrafi, kültürel ve tarihi varlıkları göz önüne alınarak cumhurbaşkanı kararıyla genişletilebilecek.