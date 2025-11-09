İsrail saldırılarında evlatlarını kaybeden yaşlı çift 36 torununu yalnız bırakmıyor

İsrail saldırılarında dört oğlunu kaybeden Gazzeli Hamid İleve ve eşi Rıda İleve, geriye kalan 36 toruna bakıyor.

Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde bir çadırda yaşayan yaşlı çift, ellerindeki kısıtlı imkanlarla torunlarına bakmakta zorluk yaşıyor.

İleve çifti, torunlarına gıda ve temel ihtiyaçları karşılamak için her gün mücadele veriyor.