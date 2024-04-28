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Gündem

TBMM'de bu hafta hangi konular görüşülecek? İşte gündem başlıkları...

TBMM Genel Kurulunda, enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlıklarının yetkilileri dinlenecek.

11:30 - 28/04/2024 Pazar
AA
Arşiv
Arşiv

Haftalık çalışmasına 30 Nisan Salı günü başlayacak Genel Kurul, enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerini sürdürecek.

Teklife göre, yerli üretim ve farklı kaynaklardan ithal edilen doğal gaz, Türkiye'de sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG olarak pazarlanabilecek.

Enerji verimliliğini artırmak amacıyla hazırlanan projeler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 15 milyon lirayı geçmemek kaydıyla bedellerinin en fazla yüzde 30'u oranında desteklenecek.


İçme-kullanma suyu temin edilen rezervuarlar ve sulak alanlar ile Kıyı Kanunu kapsamında kalan kıyı ve sahil şeritleri hariç olmak üzere denizler, baraj gölleri, suni göller ve tabii göllerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yenilenebilir enerji kaynak alanı olarak ilan edilen alanlarında imar planı yapılmaksızın yenilenebilir enerji üretim santralleri kurulabilecek.


Olağanüstü hal kararı alınan veya genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde, elektrik hizmetlerinin kesintisiz karşılanabilmesi için geçici süreli elektrik enerjisi talepleri, belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde karşılanacak.


Komisyon gündemleri

Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Komisyonda, Türkiye Güreş Federasyonu, Afşin Belediye Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, Mardin Valiliği, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü yetkilileri dinlenecek.


TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu da AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu başkanlığında toplanacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlıklarının yetkilileri komisyona bilgi verecek.


Salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.


TBMM bahçesinde tartışma yaşayan DEM'li Sırrı Sakık'tan PKK güzellemesi: Sen dağların hizmetçisi bile olamazsın

Terör örgütü PKK ile arasına mesafe koymayan DEM Parti vekili Sırrı Sakık ile DSP Genel Başkanı Önder Aksakal arasında TBMM'deki 23 Nisan özel oturumu sonrası meclis bahçesinde tartışma yaşandı. Tartışma Aksakal'ın, DEM Partili belediyeler için 'kalkışma denemelerine başlandığı' iddiası üzerine başladı. Sakık'ın "Sen halka yalan söylüyor, bir partiye iftira atıyorsun" sözleriyle tepki gösterdiği Aksakal, "Niye soruşturma açtılar size? Dayı mısın sen? Eşkıyalığı dağlarda yaparsın, burada değil. Size pabuç mu bırakacağım ben" yanıtını verdi. DEM Partili Sakık’ın Aksakal’a “Sen dağların hizmetçisi bile olamazsın, buraları size mi bırakacağız.” ifadeleriyle cevap verdiği görüldü.


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