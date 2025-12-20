Yeni Şafak
TBMM'de bütçe maratonu yarın sona eriyor

TBMM'de bütçe maratonu yarın sona eriyor

17:2820/12/2025, Cumartesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin oylanmamış maddeleri oylanacak. Bütçe maratonu, yarın bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler ve yapılacak oylamayla tamamlanacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu
’nda 8 Aralık’ta başlayan bütçe görüşmeleri devam ediyor.

Görüşmelerde son aşama

Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplanan Genel Kurul'da, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerinde görüşmeler devam ediyor.

Milletvekilleri, teklifin 2. maddesi üzerinde görüşlerini dile getiriyor.

Yarın tamamlanacak

Bütçe maratonu, TBMM Genel Kurulu'nda, yarın bütçenin tümü üzerinde yapılacak konuşmalarla ve oylamayla tamamlanacak.

Görüşmeler dolayısıyla Meclis'e ziyaretçi alınmıyor, siyasi partilerin grup toplantıları da yapılmıyor.

11. Yargı Paketi'nin yılbaşından önce yasalaşması planlanıyor

Bütçe görüşmelerinin ardından Genel Kurul'da, 11. Yargı Paketi'nin görüşmelerinin başlaması bekleniyor. Yaklaşık 45 bin mahkuma tahliye yolu açacak, 11. Yargı Paketi'nin yılbaşından önce yasalaşması planlanıyor.

Kanun teklifi, 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlar bakımından hükümlülerin kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden denetimli serbestliğe 3 yıl daha erken ayrılmalarına imkan tanıyacak.

Alt ve üst soya, eşe, beden veya ruh bakımından kendini koruyamayacak olanlara, kadına ve çocuklara yönelik kasten öldürme suçunu işleyenler tahliye edilmeyecek.

Cinsel saldırı ve çocuğun cinsel istismarı suçunu işleyenler de kapsam dışında.


