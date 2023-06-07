TBMM'de yemin töreni

Türkiye Milletvekili Yemini
TBMM Genel Kurulunda yemin törenleri gerçekleştirildi. Eski kabine üyeleri teker teker meclis yemini etti.
Türkiye Milletvekili yemini şu şekilde:
Türkiye Milletvekili yemini şu şekilde:
- “Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine andiçerim.”
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19 dakika önce