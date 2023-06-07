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TBMM'de yemin töreni

TBMM Genel Kurulunda yeni dönem başladı. Eski kabine üyeleri teker teker meclis yemini etti.

14:09 . 7/06/2023 Çarşamba
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Türkiye Milletvekili Yemini

Türkiye Milletvekili Yemini

TBMM Genel Kurulunda yemin törenleri gerçekleştirildi. Eski kabine üyeleri teker teker meclis yemini etti.


Türkiye Milletvekili yemini şu şekilde:

  • “Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine andiçerim.”

Ayrıntılar geliyor...



#TBMM
#Genel Kurul
#Yemin
19 dakika önce
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