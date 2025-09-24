TBMM'de yeni yasama yılı başlıyor: İşte masadaki gündem maddeleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi, yaz tatilinin ardından 1 Ekim Çarşamba günü yeniden açılıyor. Dördüncü yasama yılına başlayacak olan Meclis’in gündeminde, ceza kanunları, terörle mücadele ve çocuk suçlarına ilişkin düzenlemeler öncelikli yer tutacak.

20 Temmuz’da tatile giren TBMM’de yeni yasama yılı açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Genel Kurul’da milletvekillerine hitap etmesi bekleniyor. Erdoğan’ın konuşmasında, “Terörsüz Türkiye” vizyonu kapsamında atılacak adımlar, Gazze’deki soykırımın durdurulmasına yönelik mesajlar ve ekonomik gelişmelerin öne çıkacağı belirtiliyor.

Yeni dönemin en önemli başlığı ise Terörsüz Türkiye süreci olacak. Bu çerçevede TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun yürüttüğü çalışmaların sonuçlandırılması ve yasal düzenlemelerin tartışma aşamasına gelmesi öngörülüyor.