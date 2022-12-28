TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Enver Aysever: Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nu aday gösterse o koltukta oturamaz

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Enver Aysever YouTube kanalından açıklamalarda bulundu. Aysever, Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nu aday gösterdiği takdirde koltuğunda oturamayacağını belirterek, 'Oğlu yaşında dememiz artık normal. 50 yaşında adama altın tepside cumhurbaşkanlığını vereceksin ve bu kadar hırslı bir adam da seni CHP koltuğunda oturtacak. Oturtmazlar abi. Yine eve gideceksin.



Kılıçdaroğlu da eve emekliliğe gideceğime Erdoğan'ı deviren adam olarak tarihe geçerim diyor.' ifadelerini kullandı.