TCG Anadolu'ya ziyaretçi ilgisi Sarayburnu Limanı'nda uzun kuyruklar oluşturdu

"İlk katta tanklar, arazi araçları, askeri araçlar var. Çok muhteşem bir gemi, yani büyüklüğünü yanına gelince anladık, hayal etmek çok zor bir şey. Günlerdir merak ediyorduk, bugüne nasip olmuş. Gurur verici bir şey. Türkiye'nin böyle bir gemi yapması çok muhteşem bir şey. Türk ordusuyla gurur duydum. Bunu başarabilen yetkililer, mühendisler, teknik elemanlar muhteşem."