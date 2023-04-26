TCG Anadolu'ya ziyaretçi ilgisi Sarayburnu Limanı'nda uzun kuyruklar oluşturdu

TCG Anadolu'ya ziyaretçi akını
Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi, yerli ve milli üretim TCG Anadolu'ya vatandaşların ziyareti devam etti.
Sarayburnu Limanı'na demirlenen TCG Anadolu'yu yakından görmek isteyen vatandaşlar, gruplar halinde içeri alındı. Geminin içini ve güvertesini gezerek askeri araçları yakından inceleyen vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle dışarıda kuyruklar oluştu.
'Türkiye'nin böyle bir gemi yapması çok muhteşem'
Sarayburnu Limanı'nda demirleyen TCG Anadolu, 2 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.