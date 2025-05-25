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TDP polisleri Tercan'da bilgilendirmede bulundu

TDP polisleri Tercan'da bilgilendirmede bulundu

08:2525/05/2025, Pazar
G: 25/05/2025, Pazar
IHA
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekipleri, Tercan ilçesinde bilgilendirme faaliyetinde bulundu.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekipleri, Tercan ilçesinde bilgilendirme faaliyetinde bulundu.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekipleri, Tercan İlçe Emniyet Müdürlüğü personeliyle birlikte Tercan ilçesinde bilgilendirme faaliyetinde bulundu.

TDP ekipleri; Tercan Atatürk Mahallesi Kervansaray Caddesi üzerindeki kıraathaneler bölgesinde belediye temsilcisi, mahalle muhtarları ve vatandaşların katılımıyla "Sorumluluk Alanı Huzur Toplantısı" yaptı. Polisler, vatandaşları kurban bayramı öncesinde hayvan alım- satımı konusunda, hırsızlık ve dolandırıcılık konularında bilgilendirerek broşür dağıttılar.


TDP ekipleri daha sonra Tercan 17 Şubat Mama Hatun İlkokulu ve Tercan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrencileri ziyaret ederek, "Güvenli internet kullanımı, Trafik Güvenliği ve Genel Güvenlik" konularında bilgilendirmede bulundular.

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