Tebriz’de PKK tahriki

İran'ın Tebriz vilayetinde Belediye Başkanı Başdanışmanı Bahtiyar İzzetpenah'ın terör örgütü PKK'yı övücü paylaşımlar yapması bölgede tansiyonu bir anda yükseltti. Nüfusunun yüzde 98'i Türklerden oluşan Tebriz'de Belediye Başkanı İrac Şahinbaher, artan tepkiler üzerine İzzetpenah'ın görevine son verildiğini açıkladı. Son dönem sokak olaylarının arttığı İran'da PKK yandaşı İzzetpenah'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya Tebriz halkı büyük tepki gösterdi. PKK dektekçisi başdanışmanın görevden alınmaması halinde cuma namazı sonrası camilerde ve belediye binasında gösteriler düzenleneceğinin duyurulması üzerine PKK yandaşı provokatörün görevine son verildi. Tebriz halkı, örgüt yandaşı İzzetpenah'ı Tebriz'de 'istenmeyen adam' ilan etti. Sosyal medya hesabındaki paylaşımlarında Türkiye ve Türk askerine saldıran İranlı İzzetpenah, "Afrin'i işgal eden Türk askerine karşı Urumiye'den Afrin'e Kürt birliği hedefimizdir" diye yazdı. 'Türk askeri Afrin'de yenileceğini' iddia eden İzzetpenah, 6-7 Ekim katliamından ötürü tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş hakkında da 'özgürlük' mesajı yayınlamayı ihmal etmedi.

TÜRKMEN ŞEHRİ KÜRDİSTAN OLMAZ

Güney Azerbeycan Milli Uyanış Hareketi Başkan Yardımcısı Elyar Makuyi, Tebriz üzerinde oynanan kirli oyunlara dikkat çekti ve 2 milyon nüfuslu Türkmen şehrinin 'Kürdistan olmayacağını' vurguladı. Yaşanan son gerilimi Yeni Şafak'a değerlendiren Makuyi, şöyle konuştu: "Tebriz Belediye Başkanı 13 Meclis üyesinin oyu ile seçiliyor. İran'da halk sadece meclis üyelerini seçiyor ve bu seçilen üyeler de aralarından bir başkan seçiyorlar. Tebriz Meclisi 2017 yılında 7 oyla İrac Şahinbaher'i başkan olarak seçti. Geçtiğimiz günlerde başkan, kendisine yeni danışman kadrosu atayacağını duyurdu. Sonrasında bu şahsın (İzzetpenah) yeni başdanışman olduğu duyuruldu."

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SIRRA KADEM BASTI

"Yeni atanan bu isim daha göreve gelir gelmez Türkiye düşmanlığı ve PKK destekçiliği yapmaya başladı. Bahtiyar İzzetpenah, sosyal medya adresinde kendisini 'Kürdistan aktivisti' olarak tanımlıyor. Bununla da yetinmeyerek Türkiye aleyhtarı, PKK lehinde paylaşımlarda bulunuyor. Tebriz böyle bir ihanete sessiz kalamazdı. Bahsi geçen şahıs, sosyal medya hesaplarını dün gece itibariyle kapatarak sırra kadem bastı. Tebriz halkı Türkiye aleyhtarı hiçbir söylem ve eyleme sessiz kalamaz, kalmayacaktır."