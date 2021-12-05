Gündem Tedavisi için tüm Türkiye seferber olmuştu SMA hastası Güneş bebek hayatını kaybetti
GİRESUN

Tedavisi için tüm Türkiye seferber olmuştu: SMA hastası Güneş bebek hayatını kaybetti

İyileşmesi için tüm Türkiye’nin seferber olduğu SMA hastası 19 aylık Güneş bebek, Amerika’daki tedavisinin ardından döndüğü memleketinde bağırsaklarında oluşan enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi İHA
Tedavisi için tüm Türkiye seferber olmuştu: SMA hastası Güneş bebek hayatını kaybetti
SMA hastası 19 aylık Giresunlu Güneş Karavil isimli bebek, ölümü ile herkesi yasa boğdu.

19 aylık Giresunlu Güneş Karavil isimli bebek, Amerika’daki tedavisinin ardından Giresun’a dönmüştü. Yurda döndükten sonra bağırsaklarında enfeksiyon oluşan Güneş bebek, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve bağırsak enfeksiyonuna bağlı organ yetmezliğinden hayatını kaybetti.

Güneş bebek, bugün Giresun Atatürk Meydanı’ndaki Hacı Miktat Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Keşap Karabulduk Çamlıca Köyü’ndeki aile kabristanlığında gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

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