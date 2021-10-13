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İSTANBUL

Teğmenlerin mahrem imamı paket

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarla 26 şüpheli gözaltına aldı.

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Şahin Şen Yeni Şafak
Teğmenlerin mahrem imamı paket
Örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer alan ve hakkında yakalama kararı bulunan H.E., KKTC’de yakanıp Türkiye'ye getirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü FETÖ’cülerin peşini bırakmıyor. Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, daha önce yakalanan FETÖ’cülerin ifadelerini tek tek inceledi. ByLock kayıtlarını da ifadelerle karşılaştıran ekipler, ByLock kullanıcısı olan ve örgüt içinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten 30 şüphelinin izine ulaştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarla 26 şüpheli gözaltına aldı.

ESKİ YURT MÜDÜRÜ

Yakalananlar arasında kamudan ihraç doktor, hemşire, öğretmen, vergi dairesi müdürü ve yardımcısı da yer aldı. Bunlardan birinin FETÖ’ye bağlı özel yurtlarda müdürlük yaptığı belirlendi. Üniversite kazanan öğrencileri FETÖ evlerine yerleştirip takibini yapan mahrem imam ile İstanbul’da görev yapan teğmen ve astsubaylardan sorumlu mahrem imamın da operasyonda yakalandığı öğrenildi.

KPSS EVİ SORUMLUSU

İtirafçı beyanlarından yola çıkılan operasyonda FETÖ’nün Emniyetteki polislerinden sorumlu bir mahrem imam da yakalandı. Yakalananlar arasında himmet paralarını organize eden şüphelilerle birlikte KPSS çalışma evleri açan mahrem imamlar ve bu evlerde kalıp ataması yapıldıktan sonra ihraç edilen kişiler de var. Aynı operasyonda FETÖ bağı nedeniyle kapatılan yayın organlarının çeşitli ülke temsilciliklerini yapan bir şüpheli de gözaltına alındı.

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