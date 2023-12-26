Tekel vahşetine müebbet istendi

Olayla ilgili Bakırköy Başsavcılığı’nca iddianame hazırlandı. İddianamede şüpheliler Tarık, Murat, Azat, ve Servet Özer'in tasarlayarak kan gütme saikiyle kasten öldürme, kasten öldürme, tasarlayarak kan gütme saikiyle kasten öldürmeye teşebbüs, birden fazla kişiyle silahla tehdit ve 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçlarından bir kez ağırlaştırılmış müebbet, bir kez müebbet ve 16 yıl 6 aydan 31 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. 5 diğer şüphelinin ise değişen oranlarda hapisle cezalandırılması istendi.