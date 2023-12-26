Tekel vahşetine müebbet istendi

İstanbul Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde bulunan tekel bayiinde 28 Temmuz’da meydana gelen silahlı kavgada Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır hayatını kaybetmiş, Yusuf Erzen ve Murat Özer ise yaralanmıştı. Olaya ilişkin Büyükçekmece Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma tamamlandı.
KAN DAVASI GÜTME SAİKİYLE CİNAYET
Olayla ilgili Bakırköy Başsavcılığı’nca iddianame hazırlandı. İddianamede şüpheliler Tarık, Murat, Azat, ve Servet Özer'in tasarlayarak kan gütme saikiyle kasten öldürme, kasten öldürme, tasarlayarak kan gütme saikiyle kasten öldürmeye teşebbüs, birden fazla kişiyle silahla tehdit ve 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçlarından bir kez ağırlaştırılmış müebbet, bir kez müebbet ve 16 yıl 6 aydan 31 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. 5 diğer şüphelinin ise değişen oranlarda hapisle cezalandırılması istendi.
HAKARET İÇERİKLİ PAYLAŞIMLAR
İki aile arasında geçmişe dayanan bir alacak verecek meselesi olduğuna işaret edilen iddianamede, olaydan önce Yunus Emre Erzen’in babası olan Cantürk Erzen’in diğer oğlunu azmettirerek şüphelilerden Servet Özer’e silahlı saldırı yaptırdığı anlatıldı. Olay günü Baba Erzen’e karşı icra takibi başlatıldığına dikkat çekilirken, bunun üzerinde Whatapp üzerinden hakaret içerikli paylaşım yapıldığı hatırlatıldı. Olaydan sonra da hakaret içerikli mesajların devam ettiği vurgulandı.