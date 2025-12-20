Yeni Şafak
Tekirdağ'da 1 ton mıhlama dağıtıldı

17:1320/12/2025, Cumartesi
DHA
Tekirdağ
Tekirdağ

Tekirdağ'da düzenlenen Hamsi ve Mıhlama Festivali'nde yaklaşık 6 bin kişiye ücretsiz 1 ton mıhlama dağıtıldı.

Süleymanpaşa ilçesinde
Karadenizliler Derneği
'nin bu yıl 2'ncisini düzenlediği
Hamsi ve Mıhlama Festivali
, yoğun ilgi gördü, renkle görüntülere sahne oldu. Festivalde kazanlarda hazırlanan mıhlamalar, gelen davetlilere ücretsiz dağıtıldı.


Mıhlamalardan almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muharrem Akyüz, mıhlama dağıtımında izdiham yaşandığını belirterek,
"Bu daha ikinci gün mıhlama dağıtımı. Sağ olsun Süleymanpaşalılar bizlere tevazu gösteriyorlar. Bizi çok memnun ettiler ve çok kalabalık oldu.

Mıhlama yetecek mi yetmeyecek mi bunun endişesi içerisindeyiz. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum. 6 bin kişilik mıhlama hazırladık, 6 bin kişiye ücretsiz mıhlama dağıtacağız. Yarın da 10 bin kişiye ücretsiz hamsi dağıtacağız"
dedi.


